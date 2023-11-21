Президент України заявив, що РФ планує усунути його з поста до кінця 2023 року

Володимир Зеленський про РФ: «Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які у них є»

Операція називається «Майдан-3»

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче усунути його від влади до кінця 2023 року. Про це він повідомив в інтерв'ю таблоїду The Sun.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Глава держави наголосив, що Росія все ще «дуже хоче» скинути його. А термін операції російських спецслужб щодо його усунення – кінець 2023 року.

«Операція називається «Майдан-3». Вона покликана змінити президента. Це поки що. Можливо, справа не у вбивстві. Я маю на увазі, що вона змінюється. Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які у них є. Така ідея: до кінця року. Вони навіть дали назву операції. Але, бачите, ми можемо із цим жити», – заявив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створити хаос усередині країни, щоб «змістити президента».

Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що Росія може тішити себе ілюзією і далі розпрацьовувати сценарії внутрішньої дестабілізації в Україні, але нічого у наших ворогів не вийде.