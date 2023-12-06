Як Путін добрався в ОАЕ. Російське міноборони виклало відео
Для авіаційного супроводу літака диктатора були отримані спеціальні дозволи від держав, над територією яких здійснювався проліт
Президент Росії Володимир Путін прилетів із візитом до Об’єднаних Арабських Еміратів. Його прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що протягом усього польоту до посадки в Абу-Дабі борт Путіна супроводжували чотири винищувачі Су-35С.
«Для авіаційного супроводу президентського літака були отримані спеціальні пролітні дозволи від держав, над територією яких здійснювався проліт», – сказав Пєсков. Також міноборони РФ опублікувало відео начебто супроводу літака Путіна.
Російські винищувачі зі штатним авіаційним озброєнням різного класу виконали авіаційний супровід по всьому шляху польоту літака Путіна в ході міжнародного перельоту.
«Зліт ланки Су-35С здійснювався з оперативного аеродрому у складних метеоумовах при сильному дощі та поривчастому вітрі. Винищувачі пілотували льотчики першого класу», – зауважило міноборони РФ.
Нагадаємо, сьогодні Путін прилетів в ОАЕ. Він заявив, що відносини між країнами «вийшли на безпрецедентно високий рівень», а ОАЕ «головний торговий партнер Росії в арабському світі».
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