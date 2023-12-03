Конгресмени-республіканці готуються офіційно дати старт імпічменту Байдена

Республіканці вже витратили місяці, намагаючись знайти зв'язок Байдена з закордонним бізнесом членів його родини

Лідери республіканців у Палаті представників наполягають на формалізації розслідування щодо імпічменту президента

Республіканська партія у Палаті представників Конгресу США готується до офіційного оформлення процедури імпічменту президента Джо Байдена. Депутати планують вже цього тижня поставити це питання на розгляд, повідомляє The Wall Street Journal.

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Зазначається, що лідери республіканців у Палаті представників наполягають на формалізації розслідування щодо імпічменту президента Байдена, маючи на меті посилити розслідування, яке деякі члени партії все ще побоюються просувати надто швидко.

Видання нагадує, що республіканці вже витратили місяці, намагаючись знайти зв'язок Байдена з закордонним бізнесом членів його родини та отримати підтримку своїх тверджень, які він заперечує. Досі їм не вдалося надати доказів, які б підтверджували їхні найрізкіші заяви про президента.

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«Що швидше, то краще, щоб можна було швидко подолати деякі перешкоди з боку адміністрації Байдена», – сказав конгресмен Даррелл Ісса.

У свою чергу речник Білого дому Ян Семс заявив, що республіканці «не змогли знайти жодних доказів протиправних дій» і «тепер, схоже, намагаються вигадувати заяви про «перешкоджання», щоб виправдати свій нелегітимний запит на імпічмент».

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США оголосила про початок офіційного розслідування щодо імпічменту американського президента Джо Байдена.

До слова, президент США Джо Байден прокоментував загрозу свого імпічменту. За його словами, республіканці запускають процедуру усунення глави держави, щоб зупинити роботу уряду.