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Президент Латвії після пережитої в Києві російської повітряної атаки зробив важливу заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Президент Латвії після пережитої в Києві російської повітряної атаки зробив важливу заяву
Рінкевічс наголосив, що російська спроба атаки значною мірою провалилась.
фото з відкритих джерел

Едгарс Рінкевічс провів шість годин в укритті

Президент Латвії Едгарс Рінкевічс пережив у Києві рекордну російську атаку дронами і після цього заявив, що Україні треба надати більше систем протиповітряної оборони та зброї. Про це Рінкевічс сказав на пресконференції у Києві після проведення міжнародного саміту Grain from Ukraine.

«Минулої ночі і в перші години ранку ми спостерігали впродовж шести годин за найбільшою атакою Росії із застосуванням дронів проти України і столиці – Києва», – повідомив Рінкевічс.

Президент Латвії повідомив, що разом з прем'єр-міністром Литви Інґрідою Шимоніте шість годин провів в укритті. Рінкевічс наголосив, що російська спроба атаки значною мірою провалилась.

«Я думаю, ми дійсно можемо бачити, що українська протиповітряна оборона сильна і дуже спроможна у виконанні свого призначення», – заявив Рінкевічс.

«Але одне послання дуже чітке: поки ми говоримо, ми повинні зробити усе можливе, аби дати Україні більше боєприпасів, систем протиповітряної оборони і більше військової техніки для того, щоб допомогти не лише на полі бою, але й для можливості захисту цивільних», – наголосив Рінкевічс.

Він сказав, що це послання посли будуть озвучувати на різних зустрічах на рівні Європейського Союзу і НАТО.

Як повідомлялося, 24 листопада президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсом, який перебуває з візитом у нашій країні. 

Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів. Було запущено приблизно 75 ударних БпЛА типу Shahed-131/136. 71 – знищено протиповітряною обороною.

За уточненими даними, українські захисники знищили 66 дронів-камікадзе у столиці та Київській області.

Рятувальники показали фото наслідків нічного удару по Києву.

До слова, енергетики попередили жителів Києва та області про проблеми внаслідок нічної атаки ворога. 

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Теги: Латвія ворог президент Володимир Зеленський

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