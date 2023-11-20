Захоплення судна з українцями: єменські хусити оприлюднили відео

На відео видно, як на судно сідає гелікоптер з озброєними бойовиками

Єменські хусити оприлюднили відео захоплення судна Galaxy Leader із міжнародним цивільним екіпажем у Червоному морі. Про це інформує Al Arabiya.

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За словами речника хуситів, Ях'я Сареа, які підтримуються Іраном, їх ціллю будуть усі судна, які мають хоча б якесь відношення до Ізраїлю.

У понеділок, 20 листопада хусити опублікували відео захоплення судна Galaxy Leader. На ньому видно, як на судно сідає гелікоптер з озброєними бойовиками.

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«Сцени якісної військової операції єменських військово-морських сил на ізраїльському кораблі, контроль над ним і доставлення до єменського узбережжя 19 листопада 2023 р. н.е.», – сказано у підписі до відео.

مشاهد للعملية العسكرية النوعية للقوات البحرية اليمنية على السفينة الإسرائيلية والسيطرة عليها واقتيادها إلى الساحل اليمني - 19-11-2023م pic.twitter.com/xukot1li7g — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) November 20, 2023

Як повідомлялося, єменські бойовики-хусити захопили судно Galaxy Leader у Червоному морі, на борту якого можуть бути українці.

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Міністерство закордонних справ відреагувало на захоплення в Червоному морі вантажного судна Galaxy Leader, на борту якого можуть бути громадяни України. За словами речника відомства Олега Ніколенка, МЗС уже доручило причетним українським посольствам перевірити цю інформацію, а також звернутися до компанії-власника задля з’ясування точного складу екіпажу судна та інших деталей.

Раніше хусити заявили, що атакуватимуть усі пов'язані з Ізраїлем судна, які будуть у сфері їхньої досяжності.

До екіпажу захопленого бойовиками-хуситами в Червоному морі судна входять громадяни п'яти країн.