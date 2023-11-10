Представник президента у Раді очікує заяви поліції щодо скандального відео з депутатом Бабаком

Після появи відео у мережі пройшло вже кілька днів, але Бабак так і не спростував його автентичність

Сергій Бабак – 11 номер у списку президентської партії

Представник президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді Федір Веніславський відреагував на скандальне відео за участі ймовірно нардепа від «Слуги народу» Сергія Бабака. На відео, що шириться мережею, особа, схожа на Бабака, госпіталізована до медичного закладу і прив’язана до каталки через неадекватну поведінку, яка за твердженням екснардепа Ігоря Мосійчука, пов’язана із вірогідним вживанням наркотичних речовин.

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«Я подивився зранку. Але ми маємо дочекатися офіційного повідомлення від правоохоронних органів, чи це відповідає дійсності чи ні. Тому що я знаю Сергія добре, і мені не віриться що це він. Знаєте, при нинішніх технологіях компʼютерних можна такого назнімати.. Я тому не переконаний, що це відповідає дійсності», – сказав Веніславський.

Після появи відео у мережі пройшло вже кілька днів, але Бабак так і не спростував його автентичність. На пряме запитання у Верховній Раді з цього приводу нардеп відмовчався, стверджує Олексій Гончаренко у власному телеграм-каналі.

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За даними Мосійчука, Голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій – Сергій Бабак «Слуга Народу» був зупинений на блокпосту в неадекватному стані і доставлений в психоневрологічний диспансер. Подія зафіксована співробітниками патрульної служби Нацполіції на нагрудні камери.

«Чи може така особа як Сергій Бабак (враховуючи цю подію і вживання наркотиків) очолювати комітет освіти й науки?», – прокоментував Мосійчук.

Нардеп Веніславський зі свого боку сподівається, що всі підрозри стосовно колеги Бабака, будуть спростовані.

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Нагадаємо, Сергій Бабак – 11 номер у списку президентської партії.

У травні цього року Бабак офіційно відмовився від наукового ступеня доктора технічних наук через звинувачення у плагіаті.