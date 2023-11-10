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Представник президента у Раді очікує заяви поліції щодо скандального відео з депутатом Бабаком

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Представник президента у Раді очікує заяви поліції щодо скандального відео з депутатом Бабаком
Після появи відео у мережі пройшло вже кілька днів, але Бабак так і не спростував його автентичність
фото з відкритих джерел

Сергій Бабак – 11 номер у списку президентської партії

Представник президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді Федір Веніславський відреагував на скандальне відео за участі ймовірно нардепа від «Слуги народу» Сергія Бабака. На відео, що шириться мережею, особа, схожа на Бабака, госпіталізована до медичного закладу і прив’язана до каталки через неадекватну поведінку, яка за твердженням екснардепа Ігоря Мосійчука, пов’язана із вірогідним вживанням наркотичних речовин.

«Я подивився зранку. Але ми маємо дочекатися офіційного повідомлення від правоохоронних органів, чи це відповідає дійсності чи ні. Тому що я знаю Сергія добре, і мені не віриться що це він. Знаєте, при нинішніх технологіях компʼютерних можна такого назнімати.. Я тому не переконаний, що це відповідає дійсності», – сказав Веніславський. 

Після появи відео у мережі пройшло вже кілька днів, але Бабак так і не спростував його автентичність. На пряме запитання у Верховній Раді з цього приводу нардеп відмовчався, стверджує Олексій Гончаренко у власному телеграм-каналі

За даними Мосійчука, Голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій – Сергій Бабак «Слуга Народу» був зупинений на блокпосту в неадекватному стані і доставлений в психоневрологічний диспансер. Подія зафіксована співробітниками патрульної служби Нацполіції на нагрудні камери.

«Чи може така особа як Сергій Бабак (враховуючи цю подію і вживання наркотиків) очолювати комітет освіти й науки?», – прокоментував Мосійчук.

Нардеп Веніславський зі свого боку сподівається, що всі підрозри стосовно колеги Бабака, будуть спростовані.

Нагадаємо, Сергій Бабак – 11 номер у списку президентської партії. 

У  травні цього року Бабак офіційно відмовився від наукового ступеня доктора технічних наук через звинувачення у плагіаті. 

Теги: партія Слуга народу відео Федір Веніславський Олексій Гончаренко

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