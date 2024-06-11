Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рада безпеки ООН схвалила тимчасове припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Рада безпеки ООН схвалила тимчасове припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС
За резолюцію щодо припинення вогню проголосували 14 членів Радбезу
фото з відкритих джерел

Лінда Томас-Грінфілд закликала ХАМАС прийняти пропозицію щодо припинення вогню

Рада безпеки ООН у понеділок схвалила резолюцію, яка закликає до негайного тимчасового припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. За резолюцію проголосували 14 членів Радбезу з 15, утрималась Російська Федерація. Про це повідомляє The Hill.

Голосування щодо резолюції про припинення вогню посилає політичний сигнал єдності від членів ради, пише видання. У тексті резолюції зазначається, що Ізраїль «прийняв» пропозицію, викладену президентом Байденом 31 травня, і «закликає ХАМАС також прийняти її».

«Сьогодні ця рада надіслала ХАМАС чітке повідомлення: прийняти угоду про припинення вогню, яка лежить на столі. Ізраїль уже погодився на цю угоду, і бої можуть припинитися сьогодні, якщо ХАМАС зробить те саме. Повторюю, сьогодні бої можуть припинитися», – сказала посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся із прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Вони обговорили пропозицію президента США зі встановлення миру в Секторі Гази, звільнення заручників та безпеки у регіоні. 

Держсекретар підкреслив непохитну відданість США безпеці Ізраїлю, зокрема гарантуючи, що події 7 жовтня ніколи не повторяться. Він повторив, що пропозиція, яка розглядається, відкриє можливість затишшя вздовж північного кордону Ізраїлю та подальшої інтеграції з країнами регіону.

Читайте також: Байден повідомив деталі мирного плану Ізраїлю щодо Сектора Гази
Теги: Ізраїль ХАМАС Радбез ООН ООН

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Державний департамент США дозволить бригаді «Азов» використовувати американську зброю
Дозвіл «Азову» використовувати американську зброю, вибори до Європарламенту: головне за ніч
Сьогодні, 06:20
Блінкен наголосив на важливості запобігання поширенню конфлікту та поінформував Нетяньягу про поточні дипломатичні зусилля з планування постконфліктного періоду
Блінкен зустрівся із Нетаньягу, щоб обговорити мирний план Байдена по Сектору Гази
Сьогодні, 03:07
Звільнені заручники ХАМАСу вже зустрілися зі своїми сім'ями
Ізраїльська армія звільнила чотирьох заручників, яких захопив ХАМАС (фото)
8 червня, 13:59
Жозеп Боррель запросив голову МЗС Ізраїлю взяти участь у засіданні двосторонньої Ради асоціації
Євросоюз запросив Ізраїль на переговори щодо Сектора Гази
5 червня, 21:28
Байден заявив, що ХАМАС не становить великої загрози для Ізраїлю
Байден заявив, що ХАМАС не становить великої загрози для Ізраїлю
1 червня, 05:36
Ізраїльські військові працюють на кордоні Гази
Ізраїль заявив про повне оточення Сектору Гази
31 травня, 09:25
За російський проєкт проголосувало сім держав
Нерозповсюдження зброї в космосі: Радбез ООН відхилив російський проєкт резолюції
21 травня, 08:36
Прокурор Міжнародного кримінального суду вимагає видати ордер на арешт Нетаньягу
ЄС відреагував на запит про арешт Нетаньягу та лідерів ХАМАС
21 травня, 08:32
Як зазначив прокурор, Нетаньягу несе кримінальну відповідальність за воєнні злочини і злочини проти людяності
Прокурор Міжнародного кримінального суду вимагає видати ордер на арешт Нетаньяху
20 травня, 14:50

Політика

Партія прем'єр-міністра Італії перемогла на виборах до Європарламенту
Партія прем'єр-міністра Італії перемогла на виборах до Європарламенту
Блінкен зустрівся із Нетаньягу, щоб обговорити мирний план Байдена по Сектору Гази
Блінкен зустрівся із Нетаньягу, щоб обговорити мирний план Байдена по Сектору Гази
Зеленський прибув до Німеччини для переговорів із Шольцом
Зеленський прибув до Німеччини для переговорів із Шольцом
Стало відомо, коли відбудеться «Рамштайн-23»
Стало відомо, коли відбудеться «Рамштайн-23»
Російський військовий літак порушив повітряний простір Фінляндії
Російський військовий літак порушив повітряний простір Фінляндії
Польща створює буферну зону на кордоні з Білоруссю
Польща створює буферну зону на кордоні з Білоруссю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Глобальний саміт миру. Які країни відмовилися їхати (список)
31K
Чи повертатимуться українські біженці із Норвегії? Неочікувані результати опитування
20K
Медведчук і КДБ, вбивство Івасюка та прохання Жириновського. Інтерв'ю з директором архіву СБУ
18K
Камбоджа вирішила пропустити саміт миру у Швейцарії, і озвучила причину
16K
Розвідка дізналася реакцію Кремля на ураження Су-57
14K
Суд визнав шестиразову чемпіонку світу з біатлону Сімон винною у шахрайстві

Новини

Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
Вчора, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
Вчора, 16:04
Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї
Вчора, 13:43
На виборах до Європарламенту масово перемагають праві: Макрон розпускає парламент Франції
Вчора, 13:15
Прокремлівський молдавський блок «Перемога» провів з’їзд у Москві: огляд ISW
Вчора, 11:21
Південна Корея почала інформаційну кампанію на кордоні з КНДР: відреагувала сестра Кім Чен Ина
Вчора, 10:08

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua