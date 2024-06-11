Рада безпеки ООН схвалила тимчасове припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС

Лінда Томас-Грінфілд закликала ХАМАС прийняти пропозицію щодо припинення вогню

Рада безпеки ООН у понеділок схвалила резолюцію, яка закликає до негайного тимчасового припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. За резолюцію проголосували 14 членів Радбезу з 15, утрималась Російська Федерація. Про це повідомляє The Hill.

Голосування щодо резолюції про припинення вогню посилає політичний сигнал єдності від членів ради, пише видання. У тексті резолюції зазначається, що Ізраїль «прийняв» пропозицію, викладену президентом Байденом 31 травня, і «закликає ХАМАС також прийняти її».

«Сьогодні ця рада надіслала ХАМАС чітке повідомлення: прийняти угоду про припинення вогню, яка лежить на столі. Ізраїль уже погодився на цю угоду, і бої можуть припинитися сьогодні, якщо ХАМАС зробить те саме. Повторюю, сьогодні бої можуть припинитися», – сказала посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся із прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Вони обговорили пропозицію президента США зі встановлення миру в Секторі Гази, звільнення заручників та безпеки у регіоні.

Держсекретар підкреслив непохитну відданість США безпеці Ізраїлю, зокрема гарантуючи, що події 7 жовтня ніколи не повторяться. Він повторив, що пропозиція, яка розглядається, відкриє можливість затишшя вздовж північного кордону Ізраїлю та подальшої інтеграції з країнами регіону.