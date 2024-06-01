Байден повідомив деталі мирного плану Ізраїлю щодо Сектора Гази

Мирний план Ізраїлю складається з трьох етапів

Президент США Джо Байден повідомив, що Ізраїль зробив пропозицію, яка включає припинення вогню в Секторі Гази, виведення з нього ізраїльських військ і звільнення всіх заручників. Повідомляється, що ініціатива була передана Катаром ХАМАСу. Про це повідомляє Sky News.

Президент США зазначає, що пропозиція складається з трьох етапів:

Етап триватиме шість тижнів, включно з повним припиненням вогню, виведенням ізраїльських військ з усіх населених пунктів Гази та звільненням літніх, поранених і жінок-заручниць в обмін на звільнення ув'язнених ХАМАСу. Етап – остаточне припинення бойових дій. США, Єгипет і Катар забезпечать підтримку переговорів. Етап – почнеться масштабна фаза відновлення Гази, і всі заручники будуть звільнені.

«ХАМАС каже, що хоче припинення вогню. Ця угода – можливість для них довести, що вони дійсно мають намір», – сказав Байден.

Очільник США закликав ХАМАС сісти за стіл переговорів, а уряд Ізраїлю надати своїй переговорній групі «необхідну гнучкість для укладення цієї угоди».

«Я знаю, що в Ізраїлі є ті, хто не погодиться з цим планом і закликатиме до продовження війни нескінченно. Вони хочуть окупувати Газу, продовжувати боротьбу протягом багатьох років, і заручники не є для них пріоритетом. Я закликав керівництво Ізраїлю підтримати цю угоду, попри тиск», – додав Байден.

Нагадаємо, що Ізраїль погодиться на нове перемир’я у Секторі Гази у разі звільнення всіх заручників.

Зазначимо, що 24 травня Міжнародний суд ООН у Гаазі ухвалив рішення, що Ізраїль має припинити військову операцію в Рафаху. У суді заявили, що наступ ЦАХАЛ у цьому місті може «створити для палестинців у секторі Газа умови життя, здатні призвести до їхнього повного чи часткового фізичного знищення».

До слова, після того, як бойовики ХАМАСу обстріляли Тель-Авів ракетами, Ізраїль ударив по Рафаху у Секторі Гази. За даними міністерства охорони здоров'я Гази та палестинських медиків, у неділю під час ізраїльського удару по табору для переміщених осіб у Рафаху загинуло щонайменше 35 людей, повідомляє CNN.