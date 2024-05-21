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ЄС відреагував на запит про арешт Нетаньягу та лідерів ХАМАС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЄС відреагував на запит про арешт Нетаньягу та лідерів ХАМАС
Прокурор Міжнародного кримінального суду вимагає видати ордер на арешт Нетаньягу
фото з відкритих джерел

За словами Жозепа Борреля, всі держави, які ратифікували Римський статут, зобов’язані виконувати рішення Міжнародного кримінального суду

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що взяв до відома заяву прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана, який звернувся до суду по ордери на арешт високопосадовців Ізраїлю і водночас – лідерів терористів ХАМАС. Про це він повідомив у X.

Боррель нагадав, що всі держави, які ратифікували Римський статут Міжнародного кримінального суду, зобов’язані виконувати рішення суду.

«Я беру до уваги рішення прокурора МКС звернутися до Палати попереднього провадження I Міжнародного кримінального суду (МКС) з проханням про видачу ордерів на арешт Ях'ї Сінвара, Мохаммеда Дейфа, Ісмаїла Ханії, Беньяміна Нетаньягу та Йоава Галланта», – написав Боррель.

«Мандат МКС, як незалежної міжнародної інституції, полягає у переслідуванні найтяжчих злочинів за міжнародним правом. Усі держави, які ратифікували статут МКС, зобов'язані виконувати рішення суду», – додав він.

Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) хоче видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта і трьох лідерів руху ХАМАС Ях'ї Сінвара, Мухаммада Дейфа та Ісмаїла Ханії.

Заяви Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу є обурливими. Країна очікує, що лідери вільного світу засудять цей крок. Про це заявили президент Ізраїлю Іцхак Герцог і міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

До слова, Беньямін Нетаньягу заявив, що рішення прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана вимагати ордерів на арешт лідерів Ізраїлю є моральною образою історичного масштабу.

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Теги: Беньямін Нетаньягу Міжнародний кримінальний суд Боррель Європейський союз арешт ХАМАС

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