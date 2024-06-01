Байден заявив, що ХАМАС не становить великої загрози для Ізраїлю

Байден заявив, що Ізраїль пустошив сили ХАМАС

Президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль знизив військовий потенціал ХАМАСу, і бойовики більше не становлять серйозної загрози для країни. Про це повідомляє Politico.

Байден розповів це, окреслюючи нову триетапну пропозицію про припинення вогню, яку Ізраїль запропонував ХАМАСу, що призведе до звільнення всіх заручників і остаточного припинення бойових дій, пише видання.

«Народ Ізраїлю повинен знати, що він може зробити цю пропозицію без подальшого ризику для власної безпеки, тому що вони спустошили сили ХАМАС протягом останніх восьми місяців. На цей час ХАМАС більше не в змозі здійснити подібне 7-му жовтня», – сказав президент США.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден повідомив, що Ізраїль зробив пропозицію, яка включає припинення вогню в Секторі Гази, виведення з нього ізраїльських військ і звільнення всіх заручників. Повідомляється, що ініціатива була передана Катаром ХАМАСу.

До слова, Ізраїль погодиться на нове перемир’я у Секторі Гази у разі звільнення всіх заручників.