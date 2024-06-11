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Блінкен зустрівся із Нетаньягу, щоб обговорити мирний план Байдена по Сектору Гази

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Блінкен зустрівся із Нетаньягу, щоб обговорити мирний план Байдена по Сектору Гази
Блінкен наголосив на важливості запобігання поширенню конфлікту та поінформував Нетяньягу про поточні дипломатичні зусилля з планування постконфліктного періоду
фото з відкритих джерел

Держсекретар підкреслив непохитну відданість США безпеці Ізраїлю

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся із прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Вони обговорили пропозицію президента США зі встановлення миру в Секторі Гази, звільнення заручників та безпеки у регіоні. Про це повідомляє Держдепартамент США.

Держсекретар підкреслив непохитну відданість США безпеці Ізраїлю, зокрема гарантуючи, що події 7 жовтня ніколи не повторяться. Він повторив, що пропозиція, яка розглядається, відкриє можливість затишшя вздовж північного кордону Ізраїлю та подальшої інтеграції з країнами регіону.

Також Блінкен поінформував прем’єр-міністра про поточні дипломатичні зусилля щодо планування на постконфліктний період, підкресливши важливість цих зусиль для забезпечення довгострокового миру, безпеки та стабільності як для ізраїльтян, так і для палестинців.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден повідомив, що Ізраїль зробив пропозицію, яка включає припинення вогню в Секторі Гази, виведення з нього ізраїльських військ і звільнення всіх заручників.

Зауважимо, що Ізраїль погодиться на нове перемир’я у Секторі Гази у разі звільнення всіх заручників.

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Теги: США Джозеф Байден Ізраїль Сектор Гази Беньямін Нетаньягу ХАМАС Ентоні Блінкен

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