Блінкен зустрівся із Нетаньягу, щоб обговорити мирний план Байдена по Сектору Гази
Держсекретар підкреслив непохитну відданість США безпеці Ізраїлю
Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся із прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Вони обговорили пропозицію президента США зі встановлення миру в Секторі Гази, звільнення заручників та безпеки у регіоні. Про це повідомляє Держдепартамент США.
Держсекретар підкреслив непохитну відданість США безпеці Ізраїлю, зокрема гарантуючи, що події 7 жовтня ніколи не повторяться. Він повторив, що пропозиція, яка розглядається, відкриє можливість затишшя вздовж північного кордону Ізраїлю та подальшої інтеграції з країнами регіону.
Також Блінкен поінформував прем’єр-міністра про поточні дипломатичні зусилля щодо планування на постконфліктний період, підкресливши важливість цих зусиль для забезпечення довгострокового миру, безпеки та стабільності як для ізраїльтян, так і для палестинців.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден повідомив, що Ізраїль зробив пропозицію, яка включає припинення вогню в Секторі Гази, виведення з нього ізраїльських військ і звільнення всіх заручників.
Зауважимо, що Ізраїль погодиться на нове перемир’я у Секторі Гази у разі звільнення всіх заручників.
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