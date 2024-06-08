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Ізраїльська армія звільнила чотирьох заручників, яких захопив ХАМАС (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Ізраїльська армія звільнила чотирьох заручників, яких захопив ХАМАС (фото)
Звільнені заручники ХАМАСу вже зустрілися зі своїми сім'ями
скірншот відео з соцмереж

ЦАХАЛ провів спільну операцію зі Службою загальної безпеки та поліцією Ізраїлю

Сьогодні вранці ізраїльська армія (ЦАХАЛ) звільнила чотирьох заручників, захоплених терористичним угрупованням ХАМАС 7 жовтня. Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛу.

«Під час спільної операції ізраїльської армії, Служби загальної безпеки (ШАБАК) та поліції Ізраїлю сьогодні вранці було звільнено чотирьох ізраїльських заручників, захоплених ХАМАСом 7 жовтня. Серед них: Ноа Аргамані, Альмог Меїр, Андрій Козлов та Шломі Зів», – ідеться в повідомленні.

Звільнені заручники ХАМАСу
Звільнені заручники ХАМАСу
колаж із відкритих джерел

Нагадаємо, президент США Джо Байден повідомив, що Ізраїль зробив пропозицію, яка включає припинення вогню в Секторі Гази, виведення з нього ізраїльських військ і звільнення всіх заручників. Повідомляється, що ініціатива була передана Катаром ХАМАСу. Пропозиція складається з трьох етапів:

  1. Етап триватиме шість тижнів, включно з повним припиненням вогню, виведенням ізраїльських військ з усіх населених пунктів Гази та звільненням літніх, поранених і жінок-заручниць в обмін на звільнення ув'язнених ХАМАСу.
  2. Етап – остаточне припинення бойових дій. США, Єгипет і Катар забезпечать підтримку переговорів.
  3. Етап – почнеться масштабна фаза відновлення Гази, і всі заручники будуть звільнені.

Як повідомлялося, Ізраїль погодиться на нове перемир’я у Секторі Гази у разі звільнення всіх заручників.

Зазначимо, що 24 травня Міжнародний суд ООН у Гаазі ухвалив рішення, що Ізраїль має припинити військову операцію в Рафаху. У суді заявили, що наступ ЦАХАЛ у цьому місті може «створити для палестинців у секторі Газа умови життя, здатні призвести до їхнього повного чи часткового фізичного знищення».

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Теги: Ізраїль заручники Сектор Гази ХАМАС

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