Ізраїльська армія звільнила чотирьох заручників, яких захопив ХАМАС (фото)
ЦАХАЛ провів спільну операцію зі Службою загальної безпеки та поліцією Ізраїлю
Сьогодні вранці ізраїльська армія (ЦАХАЛ) звільнила чотирьох заручників, захоплених терористичним угрупованням ХАМАС 7 жовтня. Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛу.
«Під час спільної операції ізраїльської армії, Служби загальної безпеки (ШАБАК) та поліції Ізраїлю сьогодні вранці було звільнено чотирьох ізраїльських заручників, захоплених ХАМАСом 7 жовтня. Серед них: Ноа Аргамані, Альмог Меїр, Андрій Козлов та Шломі Зів», – ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, президент США Джо Байден повідомив, що Ізраїль зробив пропозицію, яка включає припинення вогню в Секторі Гази, виведення з нього ізраїльських військ і звільнення всіх заручників. Повідомляється, що ініціатива була передана Катаром ХАМАСу. Пропозиція складається з трьох етапів:
- Етап триватиме шість тижнів, включно з повним припиненням вогню, виведенням ізраїльських військ з усіх населених пунктів Гази та звільненням літніх, поранених і жінок-заручниць в обмін на звільнення ув'язнених ХАМАСу.
- Етап – остаточне припинення бойових дій. США, Єгипет і Катар забезпечать підтримку переговорів.
- Етап – почнеться масштабна фаза відновлення Гази, і всі заручники будуть звільнені.
Як повідомлялося, Ізраїль погодиться на нове перемир’я у Секторі Гази у разі звільнення всіх заручників.
Зазначимо, що 24 травня Міжнародний суд ООН у Гаазі ухвалив рішення, що Ізраїль має припинити військову операцію в Рафаху. У суді заявили, що наступ ЦАХАЛ у цьому місті може «створити для палестинців у секторі Газа умови життя, здатні призвести до їхнього повного чи часткового фізичного знищення».
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