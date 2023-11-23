НАТО на випадок війни із РФ збирається спростити переміщення військ у Європі

Генерал НАТО Александр Солфранк:«Ми повинні підготувати театр військових дій задовго до того, як буде застосована стаття 5 (Вашингтонського договору про колективну оборону)»

Велика бюроктратична тяганина заважає пересуванню військ НАТО по Європі. Ця проблема може призвести до значних затримок у разі виникнення конфлікту з РФ. Про це заявив начальник логістичного командування НАТО генерал-лейтенант Александр Солфранк в інтерв'ю Reuters.

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На його думку, в Європі можна ввести «військовий Шенген». Це буде зоною вільного військового проходу. по типу політичної Шенгенської зони і вона дозволить вільно пересуватись військовим в межах більшої частини ЄС.

«У розпал війни в Україні РФ випускала 50 тис. артилерійських снарядів на день. Ці снаряди мають дійти до гаубиць. Тому ви повинні створити склади для боєприпасів, пального, запчастин і провізії», – заявив Солфранк.

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За його словами, на створення «військового Шенгену» впливає і той чинник, що Альянс повинен швидко перекидати свої війська по величезному простору Європи. «У нас закінчується час. Те, що ми не зробимо в мирний час, не буде готове в разі кризи або війни», – зауважив він.

Він вважає, що НАТО не має спонукати Кремль до прорахунків, показуючи, що Москва може мати шанс на перемогу через неготовність альянсу, попередив Солфранк.

«Ми маємо бути на крок попереду. Ми повинні підготувати театр військових дій задовго до того, як буде застосована стаття 5 (Вашингтонського договору про колективну оборону)» – сказав він.

Як повідомлялося, Росії може вистачити до шести років для того, щоб відновити свою армію та напасти на НАТО. Про це йдеться у звіті аналітиків Німецького товариства зовнішньої політики. Зазначається, що якщо війну в Україні буде заморожено, Росії вистачить шість років для підготовки військ до прямого конфлікту з Альянсом.Попри значні втрати росіян на війні проти України, Росія може підготувати близько 280 тис. новобранців на рік. Через шість років це буде приблизно 1,7 млн, а через десять років – приблизно 2,8 млн осіб, які пройшли військовий вишкіл.