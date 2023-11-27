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Вступ до НАТО під час війни: Столтенберг зробив заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вступ до НАТО під час війни: Столтенберг зробив заяву
Шлях України до членства в НАТО скоротили
фото ілюстративне

Генсек акцентував на створенні Ради Україна-НАТО

Повноправне членство України в НАТО до завершення війни неможливе. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції.

«Зарано говорити яким буде рішення Вашингтонського саміту. Всі країни-члени НАТО узгодили, що за умови війни повне членство не є можливим. Але ми будемо і надалі розглядати яким чином ми можемо зробити ближчими Україну та НАТО один до одного, готуючись до саміту у Вашингтоні», – сказав Столтенберг.

Генсек нагадав про скорочення шляху України до членства в НАТО з двох кроків до одного. – «Ми скасували вимогу ПДЧ для України. Таким чином, ми скасували один з етапів, які Україна мала б пройти для того, щоб стати членом НАТО. Ми так само зробили для Фінляндії та Швеції».

Також Столтенберг акцентував на створенні Ради Україна-НАТО, яка «є важливим органом, де Україна і члени НАТО зустрічаються на рівних за одним столом і вирішують питання разом».

«Це суттєво наближає Україну до НАТО, створюючи відповідний орган прийняття рішень. Ця Рада вперше зустрінеться на рівні міністрів закордонних справ цього тижня, й глава МЗС України Дмитро Кулеба також до неї приєднається», – додав він.

Нагадаємо, що колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен (у 2009-14 рр.) висунув пропозицію щодо приєднання України до військового альянсу, але без окупованих Росією територій. За його словами, це треба зробити не для замороження конфлікту, а щоб показати Кремлю, що війна не зупинить зближення України із Заходом.

Теги: війна Україна НАТО Єнс Столтенберг

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