Вступ до НАТО під час війни: Столтенберг зробив заяву

Генсек акцентував на створенні Ради Україна-НАТО

Повноправне членство України в НАТО до завершення війни неможливе. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Зарано говорити яким буде рішення Вашингтонського саміту. Всі країни-члени НАТО узгодили, що за умови війни повне членство не є можливим. Але ми будемо і надалі розглядати яким чином ми можемо зробити ближчими Україну та НАТО один до одного, готуючись до саміту у Вашингтоні», – сказав Столтенберг.

Генсек нагадав про скорочення шляху України до членства в НАТО з двох кроків до одного. – «Ми скасували вимогу ПДЧ для України. Таким чином, ми скасували один з етапів, які Україна мала б пройти для того, щоб стати членом НАТО. Ми так само зробили для Фінляндії та Швеції».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Столтенберг акцентував на створенні Ради Україна-НАТО, яка «є важливим органом, де Україна і члени НАТО зустрічаються на рівних за одним столом і вирішують питання разом».

«Це суттєво наближає Україну до НАТО, створюючи відповідний орган прийняття рішень. Ця Рада вперше зустрінеться на рівні міністрів закордонних справ цього тижня, й глава МЗС України Дмитро Кулеба також до неї приєднається», – додав він.

Нагадаємо, що колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен (у 2009-14 рр.) висунув пропозицію щодо приєднання України до військового альянсу, але без окупованих Росією територій. За його словами, це треба зробити не для замороження конфлікту, а щоб показати Кремлю, що війна не зупинить зближення України із Заходом.