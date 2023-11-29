Волкер назвав крок, що зробить безцільним продовження війни для Путіна

НАТО може зробити більше для допомоги Україні

НАТО має прийняти Україну якомога швидше, оскільки зволікання з приєднанням України до Альянсу стимулює режим Путіна до нескінченного продовження війни. Про це під час конференції у Європарламенті заявив колишній посол США при НАТО, експредставник США по Україні Курт Волкер, повідомляє Укрінформ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Волкер підкреслив, що висловлює особисту точку зору, а не позицію уряду США.

«Переконаний, що політика НАТО сьогодні ненавмисно надсилає сигнал для Путіна – продовжувати бойові дії. Бо ми говоримо, що Україна стане членом у тривалій перспективі, але ми не можемо привести її в НАТО, поки триває ця війна. Це є стимулом для Путіна продовжувати війну. Я дійсно думаю, що прийшов час для нас зробити прямо протилежне послання, – що Україна стане членом НАТО якнайшвидше. Це означатиме, що не залишиться жодного шляху для програшу України. Тоді для Путіна продовження цієї війни буде безцільним, а для Росії – руйнівним», – сказав американський дипломат.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він зауважив, що практичне втілення такого наміру є не таким складним, як вважається. Безумовно, є занепокоєння, що членство України може призвести до ескалації, ризику використання ядерної зброї або прямого зіткнення НАТО з російськими військами. Ці занепокоєння мають братися до уваги, але вони, за словами Волкера, можуть бути вирішені.

«Можна говорити, зокрема у форматі Ради НАТО – Україна, що стаття 5-та (Вашингтонського договору – ред.) означатиме для України, і якими будуть кроки з боку Альянсу відповідно до цієї статті для захисту України. Стаття 5-та не містить специфічних зобов’язань відряджати війська, вона говорить про колективну відповідь. Таку колективну відповідь ми маємо навіть зараз, тому що тренування, обладнання, дані розвідки, – це все НАТО вже надає Україні», – пояснив Волкер.

Водночас, підкреслив він, НАТО може зробити більше для допомоги Україні. Зокрема, це стосується надання спроможностей для розмінування, включаючи морське розмінування, що дозволить відкрити маршрути у Чорному морі. НАТО може розпочати місії із забезпечення свободи судноплавства у Чорному морі, що заперечить претензії Росії на право атакувати цивільні судна третіх країн у міжнародних водах, – такі дії РФ прямо дорівнюють піратству.

«НАТО також може прямо долучитися до повітряного захисту України. Надання відповідного обладнання є добрим початком, наразі справи є кращими, ніж раніше. Але я думаю, що Альянс може зробити більше, прямо допомагаючи Україні з протиповітряною обороною. Із заходу Україна межує з країнами НАТО, що дозволяє використовувати спроможності для повітряного захисту великих населених пунктів або об’єктів цивільної інфраструктури», – зауважив експосол США при Альянсі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, у вівторок в Брюсселі за ініціативи Європейського парламенту та низки міжнародних дослідницьких організацій відбулася міжнародна конференція «Європейська інтеграція України». У ній узяли участь українські та європейські політики, представники громадськості, а також провідні експерти світового рівня у питаннях міжнародної політики.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що повноправне членство України в НАТО до завершення війни неможливе.