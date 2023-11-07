Росія вийшла з угоди про обмеження озброєнь: держави НАТО зробили крок у відповідь

Держави-учасниці Альянсу мають намір призупинити дію ДЗЗСЄ на стільки часу, на скільки це буде необхідно, відповідно до їхніх прав за міжнародним правом

Як зазначається, вихід РФ з Договору – «остання дія в низці тих, що систематично підривають євроатлантичну безпеку»

Держави-члени НАТО засудили вихід Росії з Договору про звичайні збройні сили в Європі та схвалили рішення призупинити дію угоди. Про це йдеться у заяві Північноатлантичного альянсу.

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Як зазначається, вихід РФ з Договору – «остання дія в низці тих, що систематично підривають євроатлантичну безпеку».

«Визнаючи роль ДЗЗСЄ як наріжного каменю євроатлантичної безпекової архітектури, ситуація, за якої НАТО дотримується договору, а Росія – ні, була б неприйнятною. Тому, як наслідок, держави-учасниці мають намір призупинити дію ДЗЗСЄ на стільки часу, на скільки це буде необхідно, відповідно до їхніх прав за міжнародним правом», – вказали члени Альянсу.

У НАТО наголосили, що продовжують підтримувати зменшення військових ризиків та запобігання «хибним уявленням і конфліктам», назвавши своїми ключовими принципами прозорість, перевірку та взаємність.

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Ба більше, запросили приєднатися країни, які поділяють ці зобов'язання.

Нагадаємо, сьогодні, 7 листопада, стало відомо, що Росія остаточно вийшла зі ще однієї міжнародної угоди про обмеження озброєнь – із Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ).

У ній повідомляється, що одночасно для Росії втратили чинність ще дві юридично зобов’язуючі угоди, пов’язані з ДЗЗСЄ, так звані Будапештська угода від 3 листопада 1990 року про максимальну кількість розгорнутих звичайних озброєнь і техніки шести держав-учасниць Варшавського Договору та Фланговий Документ від 31 травня 1996 року, призначений для тимчасового вирішення деяких безпекових проблем, що виникли у зв’язку з припиненням існування СРСР.