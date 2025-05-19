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FT: Лідери ЄС сумніваються в рішучості Трампа впливати на Путіна

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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FT: Лідери ЄС сумніваються в рішучості Трампа впливати на Путіна
Туск, Зеленський, Макрон, Стармер та Мерц говорили з Трампом
фото: соцмережі Макрона

За повідомленням джерела видання, Трамп, ймовірно, не готовий чинити більший тиск на на Путіна

Президент США Дональд Трамп провів розмову з диктатором Путіним сьогодні, 19 травня. Після цього Трамп зідзвонився з європейськими лідерами, які, як пише Financial Times, сумніваються в рішучості Трампа впливати на Путіна, передає «Главком».

Financial Times з посиланням на джерело пише, що європейські лідери, не побачили в президенті США готовності чинити тиск на очільника Кремля.

Як відомо, президент Володимир Зеленський повідомив, що після розмови Трампа з Путіними вони говорили з європейськими лідерами: президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Фінляндії Александром Стуббом та президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Джерело обізнане з розмовою повідомило для видання, що лідери, які брали участь у телефонній розмові, були «неприємно вражені» описом з боку Трампа результатів його дзвінка з Путіним.

Як зазначається, вони розчаровані тим, що Трамп, ймовірно, не готовий чинити більший тиск на на Путіна.

Серед іншого вказано, що Європа побоюється, того що американський лідер може домовитися з Путіним на умовах, що відповідають його жорстким вимогам і шкодять інтересам України.

Зауважимо, президент України провів розмову з президентом США Дональдом Трампом. Як відомо, сьогодні Трамп розмовляв і з диктатором Путіним. Український президент дав брифінг та зробив декілька заяв після діалогу з американським лідером.

«Главком» зібрав головні заяви та тези.

Глава української держави повідомив, що мав сьогодні дві розмови з президентом Трампом: до та після дзвінка Путіну. 

Під час першої розмови Зеленський говорив про припинення вогню, готовність США до санкційних кроків, якщо РФ порушуватиме припинення вогню.

Вже під час другого дзвінка до телефонної розмови Зеленського й Трампа доєднались європейські лідери.

Зеленський наголосив, що зараз триває робота над підготовкою санкцій проти РФ від Штатів. За його словами, Україна та країни-партнери працюють із США, щоб Сполучені Штати могли підготувати санкції проти Росії.

«Це сильно допоможе. Банківські, енергетичні санкції. Від Америки дуже сильно залежить, чи буде далі Путін і армія Росії заробляти на цю війну або ні. Або у них будуть серйозні економічні виклики», – додав Зеленський.

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Теги: путін Європа Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори перемир'я

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