Зеленський звільнив голову Броварської райдержадміністрації Тараса Бакая

Розпорядження підписано президентом України Володимиром Зеленським 1 травня 2025 року

Президент України Володимир Зеленський видав розпорядження №53/2025-рп, яким звільнив Тараса Мирославовича Бакая з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст розпорядження.

Згідно з документом, звільнення відбулося на підставі поданої Тарасом Бакаєм заяви.

«Звільнити Бакая Тараса Мирославовича з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області згідно з поданою ним заявою», – йдеться у документі.

Розпорядження підписано президентом України Володимиром Зеленським 1 травня 2025 року.

Нагадаємо, у квітні Володимир Зеленський підписав укази про звільнення двох голів облдержадміністрацій.

Указом №242/2025 звільнено Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної державної адміністрації «згідно з поданою ним заявою». На його місце призначено Олега Григорова, йдеться в указі №245/2025.

Указом №241/2025 звільнено Олега Лисогора з посади голови Луганської обласної державної адміністрації «згідно з поданою ним заявою». Згідно з указом №241/2025, новим очільником Луганської ОДА став Олексій Харченко.

Також, згідно з розпорядженням президента України №44/2025-рп, звільнено Романа Мрочка з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області.