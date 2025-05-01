Головна Київ Новини
search button user button menu button

Зеленський звільнив голову Броварської райдержадміністрації Тараса Бакая

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський звільнив голову Броварської райдержадміністрації Тараса Бакая
Звільнення відбулося на підставі поданої Тарасом Бакаєм заяви
фото: Тарас Бакай/Facebook

Розпорядження підписано президентом України Володимиром Зеленським 1 травня 2025 року

Президент України Володимир Зеленський видав розпорядження №53/2025-рп, яким звільнив Тараса Мирославовича Бакая з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст розпорядження

Згідно з документом, звільнення відбулося на підставі поданої Тарасом Бакаєм заяви.

«Звільнити Бакая Тараса Мирославовича з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області згідно з поданою ним заявою», – йдеться у документі.

Розпорядження підписано президентом України Володимиром Зеленським 1 травня 2025 року.

Нагадаємо, у квітні Володимир Зеленський підписав укази про звільнення двох голів облдержадміністрацій.

Указом №242/2025 звільнено Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної державної адміністрації «згідно з поданою ним заявою». На його місце призначено Олега Григорова, йдеться в указі №245/2025.

Указом №241/2025 звільнено Олега Лисогора з посади голови Луганської обласної державної адміністрації «згідно з поданою ним заявою». Згідно з указом №241/2025, новим очільником Луганської ОДА став Олексій Харченко.

Також, згідно з розпорядженням президента України №44/2025-рп, звільнено Романа Мрочка з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області.

Читайте також:

Теги: Київ кадрові зміни Володимир Зеленський Бровари

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Зеленський звільнив голову Броварської райдержадміністрації Тараса Бакая
Зеленський звільнив голову Броварської райдержадміністрації Тараса Бакая
Після нічної атаки на Київ госпіталізовано одну постраждалу
Після нічної атаки на Київ госпіталізовано одну постраждалу
У Бортничах вибухнули касетні боєприпаси, які могли бути розкидані під час нічної атаки РФ
У Бортничах вибухнули касетні боєприпаси, які могли бути розкидані під час нічної атаки РФ
Одна кімната на сім'ю: як Київ вирішує житлове питання постраждалих від обстрілів
Одна кімната на сім'ю: як Київ вирішує житлове питання постраждалих від обстрілів
Можливі вибухи відтермінованих касетних боєприпасів: влада попередила киян про небезпеку
Можливі вибухи відтермінованих касетних боєприпасів: влада попередила киян про небезпеку
Оборудки з запчастинами для «швидких»: у Києві викрито злочинну групу
Оборудки з запчастинами для «швидких»: у Києві викрито злочинну групу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
211K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 травня: ситуація на фронті
204K
Парад на 9 травня. Оприлюднено повний список країн, які прийняли запрошення Путіна
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 травня 2025
32K
Римо-католицький єпископ назвав ім’я, яке бояться обирати собі новообрані Папи
27K
Кума президента вийшла на сцену Театру Франка. Чому вистава викликала палкі дискусії?
14K
Римо-католицький єпископ назвав вчинок Папи Франциска, який точно показав, що він на боці України

Новини

У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Сьогодні, 03:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:45
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua