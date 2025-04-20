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«Це вже війна Трампа». Соратник Зеленського оцінив ризик «втоми США» від України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Це вже війна Трампа». Соратник Зеленського оцінив ризик «втоми США» від України
Мережко: США має застосувати санкції проти РФ, або розписатись у свої неспроможності
фото з відкритих джерел

Нардеп Мережко: «Трамп точно не хоче, щоб Україна перетворилося на його особистий Афганістан»

Багато спостерігачів казали, що Трамп може втратити інтерес до війни, і це – дійсно найгірший варіант для нас. Сподіваюся, що наразі заява Рубіо – це, скоріше, політичний хід, крок, яким намагаються змусити Росію сісти за стіл переговорів. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Мережко вважає, що нинішній адміністрації США вже не вдасться самоусунутися, бо війна продовжується – і це вже не «війна Байдена», а й «війна Трампа». Та додає, що американський лідер Трамп дав публічну обіцянку завершити війну в Україні, і тепер просто взяти і самоусунутися було б просто погано для його репутації.

«Якщо Вашингтон знову припинить постачання Україні зброї, розвідувальної інформації і допомоги, це означатиме визнання поразки адміністрації Трампа та його особисто. І це буде удар по довірі до Сполучених Штатів як держави, яка, як би там не було, все-таки є лідером демократії і вільного світу. Трамп точно не хоче, щоб Україна перетворилося на його особистий Афганістан. Тому він буде змушений надавати хоча б якусь допомогу», – розповів він.

Зі слів нардепа, адміністрація Трампа має застосувати обіцяні США жорсткі санкції проти РФ, якщо вона втретє відмовиться від пропозицій господаря Білого дому і повторно висуне свої ультиматуми, або ж «умиває руки і розписується у власній неспроможності» .

«Дехто, зокрема, і в західній пресі, каже, що Трамп взагалі може надати Україні тактичну ядерну зброю, а вже потім вмити руки. Але в будь-якому разі просто припинити нам допомогу і зробити вигляд, що нічого не сталося, йому не вдасться. Якщо ситуація погіршуватиметься, то його будуть, по суті, звинувачувати в цьому», – каже він.

На думку Мережка, у Трамп взагалі відсутній план, «він чекає на відповідь з боку Путіна, хоча розуміє, що, скоріш за все, вона буде негативною. І він розгублений, не знає, що робити: і санкції застосовувати не хоче, але і відновити партнерство з Росією та зробити рестарт відносин, як колись Обама, не зможе».

Нагадаємо, Білий Дім минулого тижня заявив, що в якийсь момент може вийти з мирних перемовин, якщо не бачитиме прогресу у найближчому майбутньому. Але дистанціювання США від війни матиме як позитиви, так і негативи. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков.

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Теги: Дональд Трамп санкції росіяни переговори

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