Діяльність президента США Дональда Трампа схвалюють 32% американців. Цей показник залишається майже незмінним у чотирьох поспіль опитуваннях Reuters/Ipsos із середини жовтня. Про це пише «Главком».

Тоді рейтинг глави Білого дому становив 31% – найнижче значення за весь час його політичної кар'єри. Про це свідчать результати нового чотириденного опитування, проведеного в понеділок.

Падіння популярності Трампа протягом року відбувається на тлі війни США з Іраном, яка призвела до подорожчання пального та посилила фінансовий тиск на американців. За даними опитування, військові дії проти Ірану підтримує лише 31% громадян США.

Невдоволення економічними наслідками війни стало одним із чинників поразки республіканців на проміжних виборах 3 листопада, після яких партія втратила контроль над Конгресом.

Раніше повідомлялося, президент США Дональд Трамп посилив тиск на українського лідера Володимира Зеленського через падіння власних рейтингів напередодні проміжних виборів до Конгресу. Однією з причин невдоволення американського президента стали українські удари по російській нафтовій інфраструктурі, які він пов'язує зі зростанням цін на пальне у Сполучених Штатах.

За даними The Sunday Times, внутрішньополітичні проблеми Трампа дедалі більше впливають на його позицію щодо України. Напередодні проміжних виборів до Конгресу високі ціни на пальне стали додатковим чинником невдоволення американських виборців, що може негативно позначитися на позиціях Республіканської партії.

До слова, рівень довіри росіян до Володимира Путіна за тиждень із 2 до 8 листопада знизився з 77,5% до 75,1%. Це найбільше тижневе падіння показника із середини серпня 2026 року. Зміни відбуваються на тлі почастішання українських ударів по російських регіонах.