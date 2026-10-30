Прибутки нафтових компаній США різко зросли через війну з Іраном

Поки нафтові компанії збільшували доходи, споживачі у США зіткнулися зі значно більшими витратами

Прибутки галузі майже потроїлися порівняно з минулим роком, поки американські споживачі переплачували за пальне

Понад $130 млрд сукупного прибутку отримали більш як 50 великих американських нафтогазових компаній за квітень–вересень 2026 року. За аналогічний період торік їхній заробіток не досягав $47 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Хто і скільки заробив на війні

Оцінка охоплює понад 50 великих компаній нафтової та газової галузі США, більшість із яких займаються видобутком або переробкою сировини. Журналісти використали фінансову звітність підприємств, а для тих, хто ще не оприлюднив результати, – прогнози аналітиків. Розрахунок стосується виключно квітня–вересня. Прибутки за березень, коли почалася війна, та жовтень до нього не включали.

Найбільше від зміни ситуації на енергетичному ринку виграли нафтопереробні підприємства. Через бойові дії та пошкодження заводів на Близькому Сході й у Росії світові потужності з виробництва пального скоротилися. Попит на продукцію підприємств, які продовжили роботу, зріс, а разом із ним – і прибутковість переробки.

Серед компаній, які продемонстрували значне зростання фінансових результатів, – американські енергетичні гіганти:

ExxonMobil – квартальний прибуток зріс більш ніж удвічі;

Chevron – показник збільшився майже втричі.

Вигоду від високих цін отримали й американські виробники нафти. Вони заробляють більше завдяки дорожчим енергоносіям, не маючи необхідності працювати безпосередньо в зонах бойових дій.

Американці заплатили за пальне додаткові $147 млрд

Поки нафтові компанії збільшували доходи, споживачі у США зіткнулися зі значно більшими витратами. За аналізом Університету Брауна, від початку американсько-ізраїльської військової операції проти Ірану жителі Сполучених Штатів додатково витратили на бензин і дизельне пальне близько $147 млрд.

У середньому це понад $1100 на одне американське домогосподарство. Дослідники врахували різницю між фактичними витратами на пальне та сумами, які споживачі могли б заплатити за відсутності війни.

Зростання цін на енергоносії позначилося не лише на автомобілістах. Дорожче пальне збільшує витрати на перевезення товарів, логістику та роботу підприємств, що створює додатковий фінансовий тиск на бізнес і споживачів.

Чому компанії не поспішають нарощувати виробництво

Попри рекордні доходи, американські нафтові корпорації не поспішають спрямовувати додаткові гроші на розширення виробничих потужностей. Частина підприємств використовує надходження для погашення боргів і формування фінансових резервів.

Окремо компанії розглядають можливість збільшення виплат акціонерам. Зокрема, представники нафтопереробної компанії Valero заявили, що надлишкові кошти зрештою повернуть власникам акцій.

Щоправда, збільшення прибутків нафтової галузі не обов'язково призведе до швидкого нарощування видобутку або виробництва пального. Компанії можуть і надалі зосереджуватися на фінансовій стабільності та виплатах інвесторам.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що війна на Близькому Сході принесла додаткові доходи й європейським нафтовим гігантам. Зокрема, Shell, BP та TotalEnergies отримали мільярдні прибутки на тлі потрясінь світового енергетичного ринку.