Проміжні вибори у США: коли стануть відомі перші результати голосування

Проміжні вибори до Конгресу США відбуваються посеред президентського терміну та визначають розподіл політичних сил у законодавчій владі на наступні два роки

Американці визначать, хто контролюватиме Конгрес протягом наступних двох років

У вівторок, 3 листопада 2026 року, у США відбуваються проміжні вибори до Конгресу, за результатами яких визначиться, хто контролюватиме Палату представників і Сенат протягом наступних двох років президентства Дональда Трампа. Перші результати голосування очікуються в ніч на 4 листопада за київським часом. Коли почнуть оголошувати підсумки виборів та чому остаточні результати можуть затриматися – розбирався «Главком».

Голосування у Сполучених Штатах відбувається за різними часовими поясами, тому виборчі дільниці закриватимуться поступово. Через це результати надходитимуть протягом кількох годин, а не одночасно по всій країні.

Коли закриються виборчі дільниці (за київським часом):

01:00 – окремі округи Індіани та Кентуккі;

02:00 – Джорджія, Вірджинія, Південна Кароліна, Вермонт і більша частина Флориди;

02:30 – Північна Кароліна, Огайо та Західна Вірджинія;

03:00 – Пенсильванія, Нью-Джерсі, Іллінойс і Массачусетс;

04:00 – Нью-Йорк, Аризона, Колорадо та Вісконсин;

06:00 – Каліфорнія та Вашингтон;

08:00 – останні виборчі дільниці на Алясці.

Водночас закриття дільниць означає лише початок оприлюднення результатів підрахунку. Перші цифри можуть суттєво відрізнятися від остаточних показників, оскільки бюлетені надходять на обробку поступово.

Американські медіа, зокрема Associated Press, аналізуватимуть результати голосування та визначають імовірних переможців окремих перегонів. Такі прогнози можуть з'являтися ще до завершення підрахунку всіх бюлетенів, але вони відрізняютимуться від офіційно затверджених результатів.

У штатах, де один із кандидатів матиме переконливу перевагу, переможця можуть визначити вже протягом виборчої ночі. Натомість за мінімального розриву між кандидатами підрахунок здатен тривати значно довше.

Додатковий час може знадобитися для обробки бюлетенів, надісланих поштою, перевірки попередніх результатів та проведення повторного підрахунку голосів, якщо цього вимагатиме законодавство відповідного штату.

Показовим став досвід виборів 2024 року, коли для визначення партії, яка контролюватиме Палату представників, знадобилося вісім днів.

Перші результати американських виборів українці зможуть побачити вже вночі 4 листопада, а загальна картина голосування може прояснитися до ранку. Проте остаточний розподіл місць у Конгресі залежатиме від завершення підрахунку в найбільш конкурентних округах.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про особливості проміжних виборів у США, розподіл політичних сил у Конгресі та можливі наслідки голосування для адміністрації Дональда Трампа.