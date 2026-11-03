Головна Світ Політика
search button user button menu button

Проміжні вибори у США: коли стануть відомі перші результати голосування

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Проміжні вибори у США: коли стануть відомі перші результати голосування
Проміжні вибори до Конгресу США відбуваються посеред президентського терміну та визначають розподіл політичних сил у законодавчій владі на наступні два роки
фото: Getty Images

Американці визначать, хто контролюватиме Конгрес протягом наступних двох років

У вівторок, 3 листопада 2026 року, у США відбуваються проміжні вибори до Конгресу, за результатами яких визначиться, хто контролюватиме Палату представників і Сенат протягом наступних двох років президентства Дональда Трампа. Перші результати голосування очікуються в ніч на 4 листопада за київським часом. Коли почнуть оголошувати підсумки виборів та чому остаточні результати можуть затриматися – розбирався «Главком».

Голосування у Сполучених Штатах відбувається за різними часовими поясами, тому виборчі дільниці закриватимуться поступово. Через це результати надходитимуть протягом кількох годин, а не одночасно по всій країні.

Коли закриються виборчі дільниці (за київським часом):

  • 01:00 – окремі округи Індіани та Кентуккі;
  • 02:00 – Джорджія, Вірджинія, Південна Кароліна, Вермонт і більша частина Флориди;
  • 02:30 – Північна Кароліна, Огайо та Західна Вірджинія;
  • 03:00 – Пенсильванія, Нью-Джерсі, Іллінойс і Массачусетс;
  • 04:00 – Нью-Йорк, Аризона, Колорадо та Вісконсин;
  • 06:00 – Каліфорнія та Вашингтон;
  • 08:00 – останні виборчі дільниці на Алясці.

Водночас закриття дільниць означає лише початок оприлюднення результатів підрахунку. Перші цифри можуть суттєво відрізнятися від остаточних показників, оскільки бюлетені надходять на обробку поступово.

Американські медіа, зокрема Associated Press, аналізуватимуть результати голосування та визначають імовірних переможців окремих перегонів. Такі прогнози можуть з'являтися ще до завершення підрахунку всіх бюлетенів, але вони відрізняютимуться від офіційно затверджених результатів.

У штатах, де один із кандидатів матиме переконливу перевагу, переможця можуть визначити вже протягом виборчої ночі. Натомість за мінімального розриву між кандидатами підрахунок здатен тривати значно довше.

Додатковий час може знадобитися для обробки бюлетенів, надісланих поштою, перевірки попередніх результатів та проведення повторного підрахунку голосів, якщо цього вимагатиме законодавство відповідного штату.

Показовим став досвід виборів 2024 року, коли для визначення партії, яка контролюватиме Палату представників, знадобилося вісім днів.

Перші результати американських виборів українці зможуть побачити вже вночі 4 листопада, а загальна картина голосування може прояснитися до ранку. Проте остаточний розподіл місць у Конгресі залежатиме від завершення підрахунку в найбільш конкурентних округах.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про особливості проміжних виборів у США, розподіл політичних сил у Конгресі та можливі наслідки голосування для адміністрації Дональда Трампа.

Теги: США Дональд Трамп вибори у США Сенат США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва
Неприємний сюрприз для Трампа
28 жовтня, 08:12
Під ударом знову опинився головний міжнародний аеропорт Саудівської Аравії в Ер-Ріяді
Нафта подорожчала попри угоду Трампа з Путіним: ЗМІ назвали причину
12 жовтня, 09:23
Російський диктатор Путін
Чому світ не може зупинити одну країну і одну людину? Авторська стаття
15 жовтня, 23:02
Москва намагається запобігти побоюванням щодо можливого дефіциту
Кремль намагається стримати невдоволення росіян через дизельну угоду зі США – ISW
14 жовтня, 09:26
Під час спілкування з журналістами американського президента також запитали, чому він хоче усунення Зеленського
Трамп висловився про Зеленського та обмеження Starlink в Україні
16 жовтня, 20:39
Американська сторона пов’язує його з організацією операції, під час якої збили літаки
США видали ордер на арешт колишнього лідера Куби
19 жовтня, 18:09
Пропозиція пролунала на тлі напруженості у відносинах між Трампом і Зеленським
Сенатор США запропонував Трампу угоду із Зеленським
19 жовтня, 18:41
«Я не сумую за російськими танками». Прем'єрка Італії попередила про наслідки поступок РФ
«Я не сумую за російськими танками». Прем'єрка Італії попередила про наслідки поступок РФ
14 жовтня, 17:22
Трамп образився на Норвегію через те, що не отримав Нобелівську премію миру
Країна туалетів. Норвегія іронічно відповіла Трампу на образу
Вчора, 11:48

Політика

Лукашенко заявив, що війна в Україні завершиться найближчими місяцями
Лукашенко заявив, що війна в Україні завершиться найближчими місяцями
Кремль заявив про підготовку зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна
Кремль заявив про підготовку зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна
Проміжні вибори у США: коли стануть відомі перші результати голосування
Проміжні вибори у США: коли стануть відомі перші результати голосування
Британія та Франція проведуть навчання військ 11 країн для місії в Україні
Британія та Франція проведуть навчання військ 11 країн для місії в Україні
Трамп спробував оскаржити участь тисяч виборців. Верховний суд відмовився розглядати справу
Трамп спробував оскаржити участь тисяч виборців. Верховний суд відмовився розглядати справу
Експосол Стефанішина назвала цілі Путіна у переговорах зі США
Експосол Стефанішина назвала цілі Путіна у переговорах зі США

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
161K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2026
138K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
121K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами

Новини

День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
Вчора, 21:23
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
1 листопада, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua