Удар по Кривому Рогу, атака на порт Усть-Луга у Росії: головне за ніч 11 листопада

Дайджест новин, які сталися у ніч на 11 листопада 2026 року

Росія атакувала об'єкти критичної інфраструктури у Кривому Розі, безпілотники вдарили по порту Усть-Луга у Ленінградській області, Палата представників США відхилила спробу оголосити імпічмент очільнику Пентагону.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 11 листопада.

Атака на Кривий Ріг

Кривий Ріг потрапив під атаку БпЛА фото з відкритих джерел

У ніч на 11 листопада російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За інформацією Вілкула, під ударом перебувають об'єкти критичної інфраструктури.

Атака на порт Усть-Луга

У порті розгорілася пожежа фото: соціальні мережі

У ніч на 11 листопада безпілотники атакували порт Усть-Луга у Ленінградській області.

У мережі пишуть про атаку на порт Усть-Луга. Внаслідок ударів БпЛА горить портова інфраструктура. Губернатор Олександо Дрозденко підтвердив атаку.

Гегсет залишається на посаді

Голова Пентагону Гегсет уникнув імпічменту фото: AP

Палата представників США з невеликою перевагою голосів провалила ініціативу щодо оголошення імпічменту міністру оборони Піту Гегсету.

За рішення передати відповідну резолюцію до комітету проголосували 211 конгресменів, тоді як 204 висловилися проти, що фактично зупинило подальший розгляд питання.

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