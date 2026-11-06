«Блакитне цунамі» у США: що зміниться для України

Україна не була визначальною темою цих виборів, однак їхній результат може суттєво вплинути на американську підтримку Києва й переговори з Москвою

Чи принесе перемога демократів у США справедливий мир для України?

Хоча в окремих округах підрахунок голосів ще триває, головний підсумок проміжних виборів у США вже зрозумілий. Республіканці зазнали нищівної поразки й втратили контроль над обома палатами Конгресу.

Масштаб перемоги демократів перевершив очікування, і «блакитну хвилю», на яку розраховували їхні прихильники, у медіа вже називають «блакитним цунамі». Дональд Трамп визнав результат і заявив про готовність співпрацювати з демократами.

Вибори засвідчили стійкість американської демократії. Виборці, розчаровані політикою адміністрації Трампа, через голосування змінили баланс влади у Вашингтоні. Коли в січні запрацює новий Конгрес, розпочнеться період гострого політичного протистояння, яке може тривати до завершення президентської каденції Трампа.

Один із можливих сценаріїв – спроба оголосити імпічмент самому Трампу або окремим високопосадовцям його адміністрації, зокрема очільникові Пентагону Піту Гегсету. Для схвалення статей імпічменту в Палаті представників достатньо простої більшості. Однак для усунення з посади потрібні голоси двох третин присутніх сенаторів.

За нинішнього розкладу демократам знадобилася б підтримка частини республіканців. Після такої поразки в самій Республіканській партії може загостритися дискусія про її майбутнє. Частина республіканців може спробувати дистанціюватися від Трампа й руху MAGA та повернутися до рейганівської традиції.

Найімовірніше, нова більшість активно використовуватиме слухання й розслідування. Предметом перевірок можуть стати можливі конфлікти інтересів, дотримання закону під час ухвалення рішень і роль людей із президентського оточення – від Ілона Маска до Стіва Віткоффа й Джареда Кушнера.

Водночас демократи зможуть блокувати законодавчі ініціативи Білого дому, а Трамп збереже право вето. Бюджетні та інші невідкладні рішення вимагатимуть компромісів. Саме тут і з’ясується, наскільки вміння домовлятися, яким так пишається Трамп, допоможе йому у відносинах із новим Конгресом.

Україна не була визначальною темою цих виборів, однак їхній результат може суттєво вплинути на американську підтримку Києва й переговори з Москвою. Посилений контроль Конгресу може спонукати Білий дім уважніше зважати на позиції України та європейських союзників і обережніше ставитися до пропозицій Кремля.

Спроби укласти великі угоди з Росією до завершення війни – щодо нафти, газу, дизельного пального, добрив чи активів «Лукойлу» – можуть стати предметом розслідувань. Політична ціна таких домовленостей зросте, і частину з них можуть відкласти.

Конгрес також може перевірити, на яких правових підставах адміністрація раніше послаблювала окремі обмеження, і звузити її можливості робити це надалі. Однією з підстав для посилення тиску на Москву може стати вже ухвалений санкційний закон імені Ліндсі Грема.

Білому дому також буде політично складніше тиснути на Київ, обмежуючи доступ до Starlink, обмін розвідданими чи постачання зброї. Попередні рішення з цих питань можуть стати предметом конгресових слухань.

За сприятливого сценарію Вашингтон може прискорити передачу ракет для систем Patriot, розширити постачання озброєнь, зокрема за рахунок американського фінансування, і порушити питання про можливість використання Україною Starlink під час операцій на території Росії.

Зміни можливі й у переговорній команді США. Якщо новий Конгрес вимагатиме пояснень щодо ролі Віткоффа й Кушнера в переговорах щодо України та Ірану, Білий дім може передати провідну роль Державному департаменту.

Держсекретар Марко Рубіо, попри свою лояльність до Трампа, міг би вести переговори більш системно й тісніше координувати позицію Вашингтона із союзниками. Якщо така зміна відбудеться під впливом нового Конгресу, найімовірніше, це станеться вже після початку його роботи.

Вибори відкрили можливість посилити тиск на Росію й розширити допомогу Україні. У найближчі місяці Москва, найімовірніше, спробує використати зиму, щоб ударами по українській енергетиці та інфраструктурі домогтися поступок на переговорах.

Перспектива справедливого миру залежатиме від того, чи зможуть демократи й республіканці домовитися про рішення, які допоможуть Україні вистояти цієї зими й підвищать для Кремля ціну продовження війни.