Рейтинг довіри до Путіна зазнав найбільшого падіння з літа

Володимир Путін. Російські соціологи зафіксували найбільше з літа тижневе падіння довіри до нього

Російські журналісти пов'язують негативну динаміку з посиленням українських атак безпілотників на територію РФ

Рівень довіри росіян до Володимира Путіна за тиждень із 2 до 8 листопада знизився з 77,5% до 75,1%. Це найбільше тижневе падіння показника із середини серпня 2026 року. Зміни відбуваються на тлі почастішання українських ударів по російських регіонах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД).

Згідно з оприлюдненими даними державного соціологічного центру, за сім днів рівень довіри до російського диктатора скоротився на 2,4 відсоткового пункта.

Водночас показник схвалення діяльності Путіна становив 71,4%, що на 0,2 відсоткового пункта менше, ніж попереднього тижня.

Як зазначає «Агентство», настільки різкого тижневого зниження довіри до очільника Кремля російські соціологи не фіксували із середини серпня.

Журналісти звертають увагу, що падіння рейтингу відбувається на тлі активізації українських атак безпілотників по території Росії. Останнім часом російські регіони дедалі частіше зазнають ударів, зокрема по об'єктах енергетичної та промислової інфраструктури.

Водночас прямого причинно-наслідкового зв'язку між атаками та зміною соціологічних показників оприлюднені результати опитування не встановлюють.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про зниження рейтингу Путіна. У квітні 2026 року російські державні соціологи зафіксували падіння рівня схвалення діяльності очільника Кремля до 67,8%. Негативну динаміку пов'язували з економічними проблемами, втомою населення від війни та ударами безпілотників по російській території.

Також «Главком» писав про зміну методики соціологічних опитувань у Росії. У травні російські соціологи почали поєднувати телефонні інтерв'ю з поквартирними опитуваннями. Після зміни методики показники підтримки Путіна зросли, що викликало запитання щодо порівнюваності результатів.