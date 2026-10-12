Низькі рейтинги Трампа обернулися проблемами для Зеленського – The Sunday Times

Напередодні виборів до Конгресу президент США зіткнувся з невдоволенням американців через ціни на пальне

Президент США Дональд Трамп посилив тиск на українського лідера Володимира Зеленського через падіння власних рейтингів напередодні проміжних виборів до Конгресу. Однією з причин невдоволення американського президента стали українські удари по російській нафтовій інфраструктурі, які він пов'язує зі зростанням цін на пальне у Сполучених Штатах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sunday Times.

За даними видання, внутрішньополітичні проблеми Трампа дедалі більше впливають на його позицію щодо України. Напередодні проміжних виборів до Конгресу високі ціни на пальне стали додатковим чинником невдоволення американських виборців, що може негативно позначитися на позиціях Республіканської партії.

На цьому тлі американський президент дедалі критичніше ставиться до українських ударів по російських нафтопереробних заводах та інших об'єктах енергетичної інфраструктури. Трамп пов'язує ці атаки з подорожчанням пального у США та намагається перекласти частину відповідальності за ситуацію на Київ.

Водночас The Sunday Times звертає увагу на особливості ставлення Трампа до керівництва України та Росії. Американський президент і раніше демонстрував прихильніше ставлення до Володимира Путіна, ніж до Володимира Зеленського. На думку видання, це також може пояснювати посилення тиску на українського президента, якого Трамп дедалі частіше представляє перешкодою для досягнення мирних домовленостей.

При цьому економічний ефект від домовленостей, покликаних стримати зростання цін на пальне, може виявитися незначним. За наведеними оцінками, дизельне пальне на американських автозаправних станціях може подешевшати лише приблизно на вісім центів за галон. Таке зниження навряд чи суттєво вплине на витрати американських споживачів, а отже, не гарантує Трампу відчутних політичних переваг напередодні виборів.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про готовність Києва до взаємного енергетичного припинення вогню з Росією.

За його словами, Україна підтримала відповідну ініціативу американського президента та продемонструвала готовність до деескалації. Водночас Росія продовжила завдавати ударів по українських енергетичних об'єктах.