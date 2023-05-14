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У Туреччині розпочались вибори президента та парламенту (перші відео та фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Туреччині розпочались вибори президента та парламенту (перші відео та фото)
Туреччина голосує за нову владу
фото:www.sozcu.com.tr

Для участі у виборах зареєстровано 24 політичні партії та 151 незалежний кандидат

У Туреччині у неділю, 14 травня, розпочалось  голосування на виборах президента та парламенту 28-го скликання. Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 та закриються 17:00 за місцевим часом. Загалом у країні встановлено 191 885 урн для голосування. У Туреччині та за кордоном проголосують понад 64,1 мільйона виборців. Близько 4,9 мільйона людей проголосують уперше. Про це пише видання Sozcu.

У президентських виборах у Туреччині беруть участь три кандидати - чинний глава держави Реджеп Тайїп Ердоган, лідер опозиційної Народно-республіканської партії Кемаль Киличдароглу та кандидат від блоку «Альянс АТА» Сінан Оган. Голова партії «Батьківщина», кандидат у президенти Туреччини Мухаррем Індже оголосив про зняття своєї кандидатури 11 травня.

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Виборцям будуть видані 2 бюлетені: за президента та депутатів. Виборці помістять два окремі бюлетені в один конверт і опустять їх до скриньки для голосування.

Повіомляється, що у Туреччина вжила необхідних заходів для проведення голосування в 11 провінціях країни, які постраждали від лютневих землетрусів. У цих регіонах урни для голосування встановлені у спеціальних контейнерах та школах.

Також уже було підраховано, що у голосуванні на закордонних дільницях могли брати участь понад 3,4 млн. осіб. Для них були сформовані виборчі комісії у 73 країнах та 156 іноземних представництвах. Процес голосування у закордонних представництвах Туреччини завершився 9 травня.

Якщо жоден із кандидатів не набере абсолютної більшості голосів у першому турі, 28 травня відбудеться другий тур.

Жорстка боротьба

Перед цими президентськими виборами у Туреччині була і залишається невизначеність. Деякі експерти заявляють про завершення багаторічного правління Реджепа Тайїпа Ердогана. Хтось упевнений у перемозі чинного президента. Опитування громадської думки дають невелику перевагу головному супернику Ердогана Кемалю Киличдароглу, який очолює альянс шести опозиційних партій. Чинний президент пручається – збирає  величезні мітинги, обіцяє підняти зарплати бюджетникам (і навіть вже дещо підняв), критикує ЛГБТ-спільноту та обзиває опонента алкоголіком.

Незважаючи на чутки про погіршення здоров'я gрезидент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган абсолютно не довіряє низьким рейтингам і демонструє намір виграти перегони. Фахівці підрахували: його пакет «подарунків» турецьким виборцям коштуватиме платникам податків 150 млрд лір – тобто майже $8 млрд за поточним курсом. Насамперед кожна родина протягом року отримуватиме безкоштовно 25 кубів газу. Щоб це не виглядало як хабар, подарунок назвали акцією на честь початку видобутку турецького газу в Чорному морі.

Нагадаємо, голосування вирішить не тільки, хто керуватиме 85-мільйонною країною-членом НАТО, але й те, як нею керують, куди рухається її економіка в умовах глибокої кризи вартості життя, а також форму її зовнішньої політики, яка прийняла непередбачувані повороти. Адже Туреччина є ключовим гравцем у нинішній складній геополітичній ситуації з погляду економічної, енергетичної та продовольчої безпеки.

Варто зазначити, що вибори відбуваються через три місяці після того, як землетруси на південному сході Туреччини забрали життя понад 50 000 людей. Багато людей у ​​постраждалих провінціях висловили обурення через повільну реакцію уряду, однак є мало доказів того, що ця проблема змінила спосіб голосування людей.

Нагадаємо, виборці також оберуть новий парламент,  у напруженій боротьбі між Народним альянсом, що складається з консервативної Партії правління та розвитку Ердогана і Національним альянсом Кілічдароглу, сформованим із шести опозиційних партій, включаючи його світську Республіканську народну партію, засновану засновником Туреччини Мустафою Кемалем Ататюрком.

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Теги: подарунок Батьківщина економіка вибори хабар партії президент парламент відео Туреччина

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