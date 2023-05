У Туреччині розпочались вибори президента та парламенту (перші відео та фото)

У Туреччині у неділю, 14 травня, розпочалось голосування на виборах президента та парламенту 28-го скликання. Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 та закриються 17:00 за місцевим часом. Загалом у країні встановлено 191 885 урн для голосування. У Туреччині та за кордоном проголосують понад 64,1 мільйона виборців. Близько 4,9 мільйона людей проголосують уперше. Про це пише видання Sozcu.

У президентських виборах у Туреччині беруть участь три кандидати - чинний глава держави Реджеп Тайїп Ердоган, лідер опозиційної Народно-республіканської партії Кемаль Киличдароглу та кандидат від блоку «Альянс АТА» Сінан Оган. Голова партії «Батьківщина», кандидат у президенти Туреччини Мухаррем Індже оголосив про зняття своєї кандидатури 11 травня.

Виборцям будуть видані 2 бюлетені: за президента та депутатів. Виборці помістять два окремі бюлетені в один конверт і опустять їх до скриньки для голосування.

Voting begins in Türkiye's presidential and parliamentary elections, with more than 64.1M people are registered to vote pic.twitter.com/tNgPygSfGk