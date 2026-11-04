США розпочали пошук виробників далекобійних ракет для України

Вашингтон планує отримати понад тисячу крилатих ракет, здатних уражати цілі на відстані понад 460 км

Повітряні сили США розпочали пошук підрядників для виробництва нових крилатих ракет Eram, призначених для України. Йдеться про понад тисячу одиниць далекобійного озброєння, яке має забезпечувати високоточне ураження цілей навіть за умов активної роботи засобів радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Air Force Times.

Eram (Extended Range Attack Munition) – це малогабаритна крилата ракета повітряного базування, яку розробляють із розрахунком на масове виробництво. Американські військові розглядають її як відносно недорогий засіб для високоточних ударів по важливих стаціонарних об'єктах противника з безпечної для літака-носія відстані.

Згідно з технічними вимогами, оприлюдненими Повітряними силами США, ракета повинна належати до вагового класу 500 фунтів, що становить приблизно 227 кг. Дальність польоту має перевищувати 250 морських миль, або близько 463 км, а швидкість – 0,6 Маха.

Особливу увагу американські військові приділяють здатності ракети долати протидію засобів радіоелектронної боротьби. Навіть за умов глушіння GPS відхилення від визначеної цілі не повинно перевищувати 10 метрів.

Крім фугасно-осколкової дії, Eram має забезпечувати часткове проникнення крізь перешкоди перед ураженням об'єкта. Це дозволить використовувати озброєння проти окремих захищених стаціонарних цілей.

Потенційні виробники повинні подати свої пропозиції до 19 листопада 2026 року. При цьому американська сторона встановила жорсткі терміни виконання майбутнього контракту.

Перші ракети мають надійти не пізніше ніж через три місяці після його підписання. Загалом передбачається виготовлення понад тисячі одиниць озброєння, а всю партію необхідно передати протягом 15 місяців.

Водночас оголошення пошуку підрядників ще не означає укладення контракту або початку постачання ракет Україні. Наразі американські військові визначили технічні характеристики озброєння та вимоги до потенційних виробників.

Нагадаємо, у серпні 2025 року адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про схвалення продажу Україні 3350 ракет Eram на загальну суму $825 млн. Передбачається, що ці ракети можуть запускати з винищувачів F-16, які використовують українські Повітряні сили.