Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США розпочали пошук виробників далекобійних ракет для України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
США розпочали пошук виробників далекобійних ракет для України
США замовляють для України понад тисячу нових крилатих ракет ERAM
фото: CoAspire

Вашингтон планує отримати понад тисячу крилатих ракет, здатних уражати цілі на відстані понад 460 км

Повітряні сили США розпочали пошук підрядників для виробництва нових крилатих ракет Eram, призначених для України. Йдеться про понад тисячу одиниць далекобійного озброєння, яке має забезпечувати високоточне ураження цілей навіть за умов активної роботи засобів радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Air Force Times.

Eram (Extended Range Attack Munition) – це малогабаритна крилата ракета повітряного базування, яку розробляють із розрахунком на масове виробництво. Американські військові розглядають її як відносно недорогий засіб для високоточних ударів по важливих стаціонарних об'єктах противника з безпечної для літака-носія відстані.

Згідно з технічними вимогами, оприлюдненими Повітряними силами США, ракета повинна належати до вагового класу 500 фунтів, що становить приблизно 227 кг. Дальність польоту має перевищувати 250 морських миль, або близько 463 км, а швидкість – 0,6 Маха.

Особливу увагу американські військові приділяють здатності ракети долати протидію засобів радіоелектронної боротьби. Навіть за умов глушіння GPS відхилення від визначеної цілі не повинно перевищувати 10 метрів.

Крім фугасно-осколкової дії, Eram має забезпечувати часткове проникнення крізь перешкоди перед ураженням об'єкта. Це дозволить використовувати озброєння проти окремих захищених стаціонарних цілей.

Потенційні виробники повинні подати свої пропозиції до 19 листопада 2026 року. При цьому американська сторона встановила жорсткі терміни виконання майбутнього контракту.

Перші ракети мають надійти не пізніше ніж через три місяці після його підписання. Загалом передбачається виготовлення понад тисячі одиниць озброєння, а всю партію необхідно передати протягом 15 місяців.

Водночас оголошення пошуку підрядників ще не означає укладення контракту або початку постачання ракет Україні. Наразі американські військові визначили технічні характеристики озброєння та вимоги до потенційних виробників.

Нагадаємо, у серпні 2025 року адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про схвалення продажу Україні 3350 ракет Eram на загальну суму $825 млн. Передбачається, що ці ракети можуть запускати з винищувачів F-16, які використовують українські Повітряні сили.

Теги: Україна ракета США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Більшість місцевих жителів свого часу виступила проти демонтажу монумента
У селі під Києвом досі стоїть пам’ятник чекісту. Ексголова пояснила, чому його не декомунізували
14 жовтня, 09:39
Американець перебував у російському полоні декілька років та має проблеми зі здоров'ям
Колишній бранець розповів, як росіяни змушували полоненого американця співати гімн РФ
21 жовтня, 16:20
Розвідка оприлюднила 3D-модель російської крилатої ракети «Філін», яка може долати до 1200 км
Росія почала бити по Україні новою ракетою «Філін». ГУР розкрив її характеристики
22 жовтня, 10:32
США та Росія, ймовірно, обговорювали послаблення санкцій в обмін на газовий проєкт
Журналісти розкрили деталі закулісних переговорів США та Росії
24 жовтня, 12:35
Окупанти при втечі викрадали дітей та вивозили їх на територію Росії
Названо кількість дітей, яких могли примусово вивезти росіяни з Харківщини під час окупації
25 жовтня, 08:00
Прем'єр Латвії Андріс Кульбергс знайшов незвичний спосіб допомогти Україні
Прем'єр Латвії пояснив європейцям, як відмова від одного пива на рік допоможе Україні
15 жовтня, 15:25
Нерозумно покладатися на непередбачуваних людей у Вашингтоні, коли йдеться про захист незалежності України
Ні Трамп, ні Маск не хочуть перемоги України: Independent назвав єдиний порятунок для Києва
24 жовтня, 18:48
Путін провів переговори з лідерами Фінляндії й Норвегії та припинення вогню в Олешках. Головне за день 27 жовтня 2026
Путін провів переговори з лідерами Фінляндії й Норвегії та припинення вогню в Олешках. Головне за день 27 жовтня 2026
27 жовтня, 21:00
Болсонару втік до США разом із дружиною та двома доньками
Болсонару після поразки на президентських виборах у Бразилії втік із країни до США
28 жовтня, 06:17

Соціум

США розпочали пошук виробників далекобійних ракет для України
США розпочали пошук виробників далекобійних ракет для України
Безпілотники атакували логістичний центр Ozon в Адигеї
Безпілотники атакували логістичний центр Ozon в Адигеї
Лукашенко похвалився кількістю українців, які прибули до Білорусі після вторгнення РФ
Лукашенко похвалився кількістю українців, які прибули до Білорусі після вторгнення РФ
Уряд Мелоні готує масштабні скорочення в школах Італії: профспілки б’ють на сполох
Уряд Мелоні готує масштабні скорочення в школах Італії: профспілки б’ють на сполох
Енергетична криза в Криму. Окупанти визнали критичну ситуацію зі світлом
Енергетична криза в Криму. Окупанти визнали критичну ситуацію зі світлом
Скандал у Мексиці: влада запровадила радикальну заборону для школярів, але батьки проти
Скандал у Мексиці: влада запровадила радикальну заборону для школярів, але батьки проти

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2026
147K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
47K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
2 листопада, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
2 листопада, 21:23
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
1 листопада, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua