Зеленський повідомив про рекордну допомогу ЄС Україні на майже €8 млрд

Євросоюз схвалив найбільший одноразовий платіж за програмою Ukraine Facility після виконання Україною понад 20 зобов'язань щодо реформ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Європейська комісія та Європейська рада схвалили найбільший одноразовий платіж для України в межах програми Ukraine Facility на суму майже €8 млрд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

Зеленський подякував європейським партнерам за рішення та окремо відзначив президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, яка сприяла прискоренню підготовки фінансування.

«Дякую Президентці Урсулі фон дер Ляєн за її особисті зусилля щодо прискорення підготовки цього платежу, зважаючи на зростання бюджетних потреб України напередодні зими та посилення російських атак на нашу енергетику, тепло- та водопостачання, а також іншу критичну інфраструктуру», – зазначив президент.

За словами Зеленського, рішення про виділення коштів ухвалили після виконання Україною понад 20 зобов'язань у межах плану реформ. Вони стосуються судової системи, боротьби з корупцією та відмиванням коштів, фінансових ринків, управління державним майном та інших сфер.

Президент наголосив, що виконання цих умов підтверджує здатність України дотримуватися домовленостей із Євросоюзом.

Водночас Зеленський закликав європейських партнерів врахувати досягнутий прогрес під час переговорів про вступ України до ЄС.

«Ключове, щоб цей прогрес також знайшов відображення у відкритті двох останніх переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу», – підкреслив глава держави.

Зеленський додав, що фінансова стійкість України є важливою складовою спільної європейської безпеки.

Європейський Союз запустив програму Ukraine Facility 1 березня 2024 року. Вона передбачає €50 млрд фінансової підтримки України у формі грантів і кредитів до 2027 року.

Основна мета програми – забезпечити стабільне фінансування держави, сприяти відновленню економіки та підтримати модернізацію країни.

Понад €40 млрд із загального обсягу програми передбачено на реалізацію реформ та інвестицій відповідно до українського плану Ukraine Plan.

Виділення чергових коштів залежить від виконання Україною визначених показників і зобов'язань, погоджених із європейськими партнерами.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Єврокомісія підтвердила намір надати Україні додаткові €8,35 млрд у 2026 році. Отримання коштів пов'язали з виконанням погоджених реформ. На той момент конкретну дату перерахування першого траншу ще не визначили.

Також «Главком» писав про схвалення Радою ЄС траншу на €2,9 млрд у вересні. Рішення ухвалили в межах Ukraine Facility для подальшої фінансової підтримки України.

Крім того, «Главком» повідомляв про плани Єврокомісії залучити ще €45 млрд для України у 2027 році. Єврокомісар Валдіс Домбровскіс пояснював, що додаткове фінансування має допомогти покрити значну частину прогнозованого дефіциту коштів.