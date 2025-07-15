Республіканці розкритикували план Трампа постачати зброю Україні через НАТО

Попри окремі критичні заяви переважна більшість прихильників Трампа підтримує його позицію

Деякі представники консервативного крила руху MAGA (Make America Great Again), який підтримує Дональда Трампа, виступили з різкою критикою його намірів продавати зброю через НАТО, зокрема Україні. На їхню думку, це суперечить передвиборчим обіцянкам щодо невтручання США у зовнішні конфлікти. Про це повідомляє BBC, передає «Главком».

У понеділок, 14 липня, президент США зробив низку гучних заяв, зокрема оголосив про намір передавати озброєння Україні через НАТО, а також попередив Росію про можливе запровадження нових мит у разі відсутності прогресу щодо припинення війни протягом 50 днів.

Такі дії викликали невдоволення серед частини його соратників. Зокрема, конгресвумен-республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка тривалий час вважалася однією з найближчих союзниць Трампа, висловилася проти цієї ініціативи. Її підтримав і колишній радник Трампа Стів Беннон, назвавши війну в Україні «європейською справою».

«Україна – це надто небезпечна тема. Це конфлікт, який має вирішувати Європа. В неї є ресурси і люди», –заявив Беннон.

Грін, у свою чергу, наголосила: «Я на кожному мітингу повторювала: жодного цента для України. Ми прагнемо миру – просто миру для цих людей. І ця позиція залишається незмінною».

Оголошуючи нову ініціативу, Трамп підкреслив, що йдеться не про гуманітарну чи військову допомогу, а про комерційний контракт:

«Ми це не купуємо. Ми це виробляємо, і вони заплатять», – заявив він.

Попри окремі критичні заяви, за даними Politico, переважна більшість прихильників Трампа підтримує його позицію. Один з чиновників Білого дому послався на свіже опитування, яке показало, що майже 66% виборців Трампа виступають за продовження постачання озброєння Україні.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що не планує постачати Києву ракети великої дальності, після того, як з'явилося повідомлення, що він закликав президента Володимира Зеленського завдати удару по російській столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Sabah.

На запитання журналістів у Білому домі, чи повинен Зеленський націлитися на Москву, Трамп відповів: «Ні, він не повинен націлюватися на Москву». Він також відкинув ідею постачання ракет дальнього радіуса дії, сказавши: «Ні, ми не плануємо цього робити».

Нагадаємо, газета Financial Times писала, що президент США під час приватної розмови закликав президента України Володимира Зеленського активізувати удари по території РФ та поцікавився, чи зможе Київ завдати удару по Москві. Телефонна розмова, за даними видання, відбулася 4 липня. Двоє співрозмовників Financial Times розповіли, що під час бесіди Трамп запитав у Зеленського, чи готова Україна завдавати ударів по військових об’єктах у глибині Росії за умови отримання відповідної зброї від США.

Згодом у Білому домі звинуватили газету Financial Times у тому, що там перекрутили слова Трампа про можливість України вдарити по Москві та Санкт-Петербургу.

Речниця Керолайн Левітт заявила, що FT «сумно відома тим, що заради привернення уваги вириває слова з контексту». «Президент Трамп просто поставив запитання, а не заохочував подальші вбивства. Він невпинно працює над тим, щоб зупинити вбивства і покласти край цій війні», – сказала вона.