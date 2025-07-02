Данія залучає жінок до військової служби на тлі зростання напруженості з Росією

Жінки, яким виповниться 18 років, вперше будуть включені до системи лотереї призову на військову службу в Данії. Це рішення, ухвалене данським парламентом у червні, є прямою відповіддю на триваючу агресію Росії в Україні та загальне зростання оборонних витрат країн-членів НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Express.

Полковник Кеннет Стрьом, керівник програми призову, заявив, що це рішення ґрунтується на «поточній ситуації з безпекою». За його словами, залучення жінок до військової служби сприятиме «колективному стримуванню НАТО» та «збільшенню бойової потужності» данської армії.

Наразі Данія має близько 9 тис професійних військовослужбовців на 9-млн населення. Нові правила передбачають значне збільшення кількості призовників: до 2033 року щорічна чисельність військової служби становитиме 6500 осіб, порівняно з 4700 у 2024 році.

Згідно з данським законодавством, усі фізично підготовлені чоловіки віком від 18 років зобов'язані пройти військову службу. Деякі йдуть добровольцями, а решта місць розподіляється за допомогою лотерейної системи, в якій досі брали участь лише чоловіки. У 2024 році жінки становили лише близько чверті від загальної кількості добровольців.

Анна Софі, нинішня волонтерка, прокоментувала майбутнє нових призовниць: «Деякі, ймовірно, будуть дуже розчаровані, будучи обраними для служби в армії. Деякі, ймовірно, будуть здивовані та їм це сподобається набагато більше, ніж вони думають».

Данія планує значно збільшити витрати на оборону, очікується, що цього року буде виділено 3% ВВП. Експерти однозначно пов'язують цю ініціативу з війною в Україні.

Дослідниця Рікке Хаугегор з Королівського оборонного коледжу Данії зазначила: «Ми бачимо загострену безпекову ситуацію в Європі. У нас триває конфлікт в Україні. Ми зосередилися на країнах Балтії, куди Данія відправляє багато солдатів. Тож, я думаю, це загальні зусилля щодо зміцнення оборони Данії».

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що російський ракетний комплекс «Орєшнік» буде розміщений на території республіки до кінця 2025 року. Про це він заявив на урочистому заході з нагоди Дня незалежності Білорусі, зазначивши, що відповідної домовленості було досягнуто з російським диктатором Володимиром Путіним під час їхньої зустрічі у Волгограді.