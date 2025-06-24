Скільки триватиме конфлікт між Іраном та Ізраїлем? Прогноз CNN

Іран вважає, що протистояння з Ізраїлем та його союзниками затягнеться на роки

Президент США Дональд Трамп заявив, що між Ізраїлем та Іраном досягнуто остаточної домовленості про повне припинення вогню. Водночас Тегеран вважає, що конфлікт з Ізраїлем та його союзниками може затягтися на два роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як розповів неназваний іранський чиновник, Іран готовий до тривалого конфлікту з Ізраїлем, а припинення вогню начебто є тактичним ходом, аби оцінити дієздатність Тегерану.

На думку іранської влади, заклики до тимчасового припинення бойових дій є чимось іншим, як «відволікаючим маневром з метою оцінки готовності Ірану продовжувати війну». «Моральний дух високий, і вимога іранського народу вдарити по Ізраїлю безпрецедентно», – наводить телеканал джерело.

Як відомо, Ізраїль у ніч на 13 червня розпочав військову операцію проти Ірану, менш ніж через добу ісламська республіка здійснила атаку у відповідь. Взаємні удари продовжуються. Обидві сторони повідомляють про загиблих та постраждалих. Через дев'ять днів з моменту загострення конфлікту до нього вступили США: у ніч на 22 червня американські бомбардувальники атакували три ядерні об'єкти Ірану – у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Нагадаємо, Ізраїль заявив, що погодився на пропозицію США про припинення вогню з Іраном, але буде «рішуче реагувати» на будь-які порушення перемир'я. У заяві канцелярії прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу повідомляється, що Ізраїль досяг всіх цілей операції «Висхідний лев», і навіть більше.

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран більше не здатен створити ядерну зброю після того, як американські удари зруйнували його інфраструктуру.