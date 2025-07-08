Головна Світ Політика
search button user button menu button

Стало відомо, коли Конгрес США розгляне законопроєкт про посилення санкцій проти Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, коли Конгрес США розгляне законопроєкт про посилення санкцій проти Росії
Ексспікер Палати представників називає законопроєкт сенатора Грема «наступним кроком тиску на Путіна»
фото з відкритих джерел

Законопроєкт передбачає 500% мита для країн, які купуватимуть російські товари

Законопроєкт про посилення санкцій США проти Росії буде внесено на розгляд Конгресу США в середу, 9 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ексспікера Палати представників Конгресу США Ньюта Гінгріча.

«Важливий законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про посилення санкцій проти Росії буде винесений на розгляд у середу. Це дуже важливий законопроєкт, який надішле потужний сигнал Путіну, що говорити і вбивати – це програшна стратегія. Американський народ буде терпіти брехню диктатора-вбивці лише обмежений час», – каже він.

Політик наголосив, що законопроєкт сенатора Грема – «це наступний розумний крок у тиску на Путіна, щоб він погодився на припинення вогню в Україні».

Нагадаємо, американські сенатори Річард Блюменталь та Ліндсі Грем нагадали, що підготували законопроєкт про запровадження первинних та вторинних санкцій проти Росії та осіб, які підтримують російську агресію в Україні.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що «незадоволений» російським диктатором Володимиром Путіним. Глава Штатів анонсував невеличкий сюрприз, натякаючи на санкції проти РФ.

Як повідомлялося, спецпредставник президента США Стів Віткофф хоче домогтися скасування санкцій проти російської енергетики. Видання Politico зазначає, що енергетичний сектор Європи є центром потенційної співпраці США та Росії. Москва веде переговори з Вашингтоном щодо відновлення «Північного потоку», заохочуючи можливостями для американських інвесторів. Проте, як пише Politico, це викликає занепокоєння в Брюсселі.

До слова, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що Європейський Союз готує новий пакет найжорсткіших санкцій проти Росії.

Читайте також:

Теги: США росія санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибух безпілотника освітлює небо над містом під час удару російського безпілотника на тлі нападу РФ на Україну, у Києві
Чому обстріли України не «відповідь», а ознака відчаю Росії
10 червня, 17:31
Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ
Генштаб підтвердив ураження російського заводу «Купол», який виробляє зенітки та дрони
1 липня, 23:24
Маск різко критикував податковий план президента США, після підписання якого і створив партію
Маск заявив про створення своєї партії «Америка»
5 липня, 23:51
В країні функціонують понад 300 російськомовних шкіл
Азербайджан почав закривати російськомовні школи – ЗМІ
2 липня, 13:29
Ключовою темою розмови дипломатів стала військова допомога США та оборонна співпраця двох держав
МЗС України відреагувало на інформацію про припинення американської допомоги
2 липня, 13:19
Заворушення у Лос-Анджелесі
Протести в Лос-Анджелесі: католицька церква зробила заяву
13 червня, 09:01
За час повномасштабної війни Україна отримала від США військової допомоги приблизно на $74 млрд
Україна втратила свого найпотужнішого союзника – The Telegraph
15 червня, 18:58
Звільнені воїни перебували у російській неволі понад два роки
Створено угруповання Сил безпілотних систем, проведено обмін полоненими. Головне за 20 червня
20 червня, 21:10
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем
Зеленський зустрівся з главою МЗС Німеччини, ЄС продовжив санкції проти РФ. Головне за 30 червня
30 червня, 21:01

Політика

Стало відомо, коли Конгрес США розгляне законопроєкт про посилення санкцій проти Росії
Стало відомо, коли Конгрес США розгляне законопроєкт про посилення санкцій проти Росії
Трамп готує Путіну «невеличкий сюрприз». Нові заяви президента США
Трамп готує Путіну «невеличкий сюрприз». Нові заяви президента США
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт лідерів «Талібану»
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт лідерів «Талібану»
Президент Ірану заявив, що Ізраїль намагався його вбити
Президент Ірану заявив, що Ізраїль намагався його вбити
Європарламент підтримав запровадження нової системи в’їзду до ЄС
Європарламент підтримав запровадження нової системи в’їзду до ЄС
Сварка у Макронів: перша леді Франції принизила чоловіка під час виходу з літака
Сварка у Макронів: перша леді Франції принизила чоловіка під час виходу з літака

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 липня 2025
53K
Президент Чехії назвав до кого Путін прислухається на переговорах
24K
Рупори Кремля відреагували на заяву Трампа про допомогу Україні
17K
Сварка у Макронів: перша леді Франції принизила чоловіка під час виходу з літака
12K
Український тенісист на Вімблдоні відмовився відповідати на запитання українською мовою

Новини

«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
Сьогодні, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
6 липня, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 липня, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua