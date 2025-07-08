Стало відомо, коли Конгрес США розгляне законопроєкт про посилення санкцій проти Росії

Законопроєкт передбачає 500% мита для країн, які купуватимуть російські товари

Законопроєкт про посилення санкцій США проти Росії буде внесено на розгляд Конгресу США в середу, 9 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ексспікера Палати представників Конгресу США Ньюта Гінгріча.

«Важливий законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про посилення санкцій проти Росії буде винесений на розгляд у середу. Це дуже важливий законопроєкт, який надішле потужний сигнал Путіну, що говорити і вбивати – це програшна стратегія. Американський народ буде терпіти брехню диктатора-вбивці лише обмежений час», – каже він.

Політик наголосив, що законопроєкт сенатора Грема – «це наступний розумний крок у тиску на Путіна, щоб він погодився на припинення вогню в Україні».

Нагадаємо, американські сенатори Річард Блюменталь та Ліндсі Грем нагадали, що підготували законопроєкт про запровадження первинних та вторинних санкцій проти Росії та осіб, які підтримують російську агресію в Україні.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що «незадоволений» російським диктатором Володимиром Путіним. Глава Штатів анонсував невеличкий сюрприз, натякаючи на санкції проти РФ.

Як повідомлялося, спецпредставник президента США Стів Віткофф хоче домогтися скасування санкцій проти російської енергетики. Видання Politico зазначає, що енергетичний сектор Європи є центром потенційної співпраці США та Росії. Москва веде переговори з Вашингтоном щодо відновлення «Північного потоку», заохочуючи можливостями для американських інвесторів. Проте, як пише Politico, це викликає занепокоєння в Брюсселі.

До слова, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що Європейський Союз готує новий пакет найжорсткіших санкцій проти Росії.