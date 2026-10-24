Reuters: Іран розробив плани атак на підводні кабелі зв'язку в Перській затоці

Атаки на кабельні мережі в Ормузькій протоці можуть порушити роботу мереж Перської затоки

За інформацією Reuters, іранські служби безпеки підготували детальні плани на випадок можливого військового нападу з боку Сполучених Штатів чи Ізраїлю, які передбачають удари по підводних комунікаційних кабелях у Перській затоці. Про це пише «Главком».

У Тегерані попереджають, що у разі поновлення конфлікту «червоні лінії» будуть зняті, а під ударом опиняться як підводні лінії зв'язку, так і приховані військові бази.

Представники Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) зазначали, що об'єктами атак можуть стати сім основних інтернет-кабелів під Ормузькою протокою. За задумом іранської сторони, перешкоджання подальшим ремонтним роботам мало б на меті максимально подовжити перебої в інтернет-з'єднанні.

За оцінками експертів з телекомунікацій, через те, що через Ормузьку протоку проходить менше 1% міжнародної пропускної здатності, глобальний вплив таких атак може бути обмеженим, проте вони здатні суттєво порушити регіональні фінансові операції, електронну комерцію та роботу хмарних сервісів.

Аналітики вказують, що подібні погрози є елементом стратегічного тиску на адміністрацію Дональда Трампа. Тегеран намагається змусити уряди країн Перської затоки та американські технологічні корпорації боятися за свої інвестиції в регіоні, змушуючи бізнес та регіональних партнерів США лобіювати уникнення нової ескалації. Країни Перської затоки активно розвивають цифрову інфраструктуру та штучний інтелект у співпраці з такими гігантами, як Amazon, Microsoft, Google, Apple та Nvidia, які раніше вже називалися КВІР законними цілями.

Водночас експерти застерігають, що під час воєнного дій ремонт підводних кабелів буде вкрай ускладнений через високі витрати на страхування та проблеми з отриманням дозволів на вхід у територіальні води.

Раніше повідомлялося, що США непублічно скорочують військову присутність на базах на Близькому Сході та зменшують штат дипломатичних місій. Це відбувається на тлі регіональних загроз і розгляду президентом Дональдом Трампом нових ударів по Ірану.

За даними NBC News, яке посилається на двох американських посадовців і двох обізнаних співрозмовників, Пентагон останніми днями тихо перемістив військових із кількох баз у регіоні, зокрема в Йорданії, Катарі та Кувейті. Невелику кількість військових, зокрема для протиповітряної оборони, залишать. Джерела пов'язують це з постійними загрозами в регіоні, зокрема з боку Ірану. Схожі заходи США вживали перед початком війни з Іраном у лютому.

До слова, Reuters повідомляло з посиланням на іранських посадовців, що Тегеран розглядає розширення переліку цілей у разі нового удару США й наказав союзним угрупованням готуватися до загострення. Остаточного рішення тоді ще не ухвалили.