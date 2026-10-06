Reuters: Куба та США підтримують «канали зв'язку», але не ведуть переговорів

Останні дипломатичні контакти між США та Кубою включали зустрічі, телефонні дзвінки та повідомлення у WhatsApp

Тимчасова повірена у справах посольства Куби у Вашингтоні Ліаніс Торрес Рівера заявила, що Куба та США підтримують лише базові канали зв'язку через зустрічі, дзвінки та месенджери, але не ведуть жодних офіційних переговорів. Про це пише «Главком» ізпосиланням на Reuters.

Це заперечує слова Дональда Трампа про «глибокий переговорний процес». Представниця Гавани наголосила, що країна залишається відкритою до діалогу, проте готується до самозахисту і не поступиться суверенітетом, назвавши вимоги США щодо зміни політичної системи Куби недопустимою «червоною лінією».

Заява лунає на тлі жорсткої кампанії тиску з боку адміністрації Трампа, що включає нафтову блокаду, розширення ембарго та нові обмеження для поїздок і фінансового сектору. Експерти ООН критикують такі дії США як порушення міжнародного права, тоді як Вашингтон вимагає від Куби «вільних виборів» і глибших ринкових реформ. Попри це, кубинська сторона посилює готовність до захисту від можливої військової агресії, відкидаючи звинувачення США у загрозі своїй національній безпеці.

Раніше повідомлялося, армія резерву США перевіряє готовність формувань, які можуть знадобитися Південному командуванню протягом найближчих чотирьох місяців. У внутрішньому запиті йдеться про потребу в шести типах військових підрозділів, хоча сама Куба в документі не згадується.

Журналісти CBS News ознайомилися з внутрішнім повідомленням штабу резерву армії США. У ньому командування просить підпорядковані структури оцінити спроможність передати Південному командуванню шість типів військових формувань – орієнтовно протягом 90–120 днів.