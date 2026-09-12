Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна, США та Росія знову сядуть за стіл переговорів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Україна, США та Росія знову сядуть за стіл переговорів
Переговори у Женеві 17 лютого, делегація США
фото з відкритих джерел

Голова Офісу президента Кирило Буданов розповів про підготовку до перемовин

Наступний раунд переговорів щодо миру у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії планують провести у жовтні 2026 року. Про це на полях конференції YES Annual Meeting 2026 заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, повідомляє «Главком» із посиланням на «РБК-Україна».

«Готуємося. На жовтень», – сказав Буданов, відповідаючи на запитання щодо термінів наступної зустрічі.

Керівник Офісу президента підтвердив, що йдеться саме про тристоронній формат переговорів – Україна, США та Росія.

Водночас він не уточнив, де саме може відбутися зустріч, зокрема не підтвердив інформацію про можливе проведення переговорів на Близькому Сході.

Раніше спеціальний посланець президента США Джаред Кушнер заявив, що американська сторона продовжує працювати над пошуком рішення для завершення війни Росії проти України.  За його словами, нині важливо налагодити взаєморозуміння між Києвом і Москвою, а конкретні результати переговорів поки зарано оцінювати.

Про обговорення безпекових та економічних гарантій, а також плану процвітання раніше повідомляв і президент Володимир Зеленський після зустрічі з Кушнером та спецпосланцем США Стівом Віткоффом у Києві 6 вересня. Тоді Зеленський також назвав територіальне питання одним із ключових і наголосив, що складні питання такого рівня мають вирішуватися лідерами держав.

Кушнер і Віткофф відвідали Київ після зустрічі з Володимиром Путіним у Москві. Американські представники намагаються відновити переговорний процес між Україною та Росією, який тривалий час залишається без суттєвого прориву.

Читайте також:

Теги: росія США Україна Кирило Буданов переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 23 серпня 2026: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 23 серпня 2026: традиції та молитви
22 серпня, 22:00
Російські кораблі-носії крилатих ракет «Калібр» у Чорному морі
Росія відкинула ідею перемир'я у Чорному морі
14 серпня, 15:27
Понтифік намагається використовувати професійний дипломатичний апарат Святого престолу для збереження каналів зв'язку з Москвою
Папа Лев XIV зробив нову спробу налагодити діалог із РФ
27 серпня, 05:33
Туск попередив про ескалацію з боку Росії восени та взимку
Туск: Росія готується до ескалації, найближчі місяці будуть критичними
29 серпня, 09:40
Батьки є офіційними учасниками освітнього процесу, тому теж мають виконувати вимоги освітнього законодавства
За російську мову в шкільних чатах батьків можуть оштрафувати до 12 тис. грн – омбудсменка
1 вересня, 13:19
Трамп заявив, що Європа має заплатити США за допомогу Україні
Трамп пригрозив Європі рахунком на сотні мільярдів через Україну
3 вересня, 19:44
Наслідки атаки на Новоросійськ
Ракетоносії та бойова авіація РФ потрапили під удар українських дронів
9 вересня, 11:23
Представниця поліції підтвердила агентству проведення масштабної операції
Поліція оточила Генконсульство України в Німеччині – ЗМІ
10 вересня, 21:00
Лідери країн БРІКС під час саміту в Нью-Делі, 12 вересня 2026 року
В Індії стартував саміт БРІКС за участю Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна
Вчора, 14:35

Події в Україні

Втрати ворога станом на 13 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 13 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 13 вересня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 13 вересня 2026
Командир Третього армійського корпусу оцінив ситуацію на фронті
Командир Третього армійського корпусу оцінив ситуацію на фронті
Удар по Одещині, у Росії атаковано два НПЗ: головне за ніч 13 вересня
Удар по Одещині, у Росії атаковано два НПЗ: головне за ніч 13 вересня
Атаки РФ поглиблюють бюджетну кризу в Україні перед складною зимою – Reuters
Атаки РФ поглиблюють бюджетну кризу в Україні перед складною зимою – Reuters

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 вересня 2026
94K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
80K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
11 вересня, 13:58
Туск анонсував розробку польського аналога Starlink
11 вересня, 13:38

Прес-релізи

Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
12 вересня, 14:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua