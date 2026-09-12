Україна, США та Росія знову сядуть за стіл переговорів

Голова Офісу президента Кирило Буданов розповів про підготовку до перемовин

Наступний раунд переговорів щодо миру у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії планують провести у жовтні 2026 року. Про це на полях конференції YES Annual Meeting 2026 заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, повідомляє «Главком» із посиланням на «РБК-Україна».

«Готуємося. На жовтень», – сказав Буданов, відповідаючи на запитання щодо термінів наступної зустрічі.

Керівник Офісу президента підтвердив, що йдеться саме про тристоронній формат переговорів – Україна, США та Росія.

Водночас він не уточнив, де саме може відбутися зустріч, зокрема не підтвердив інформацію про можливе проведення переговорів на Близькому Сході.

Раніше спеціальний посланець президента США Джаред Кушнер заявив, що американська сторона продовжує працювати над пошуком рішення для завершення війни Росії проти України. За його словами, нині важливо налагодити взаєморозуміння між Києвом і Москвою, а конкретні результати переговорів поки зарано оцінювати.

Про обговорення безпекових та економічних гарантій, а також плану процвітання раніше повідомляв і президент Володимир Зеленський після зустрічі з Кушнером та спецпосланцем США Стівом Віткоффом у Києві 6 вересня. Тоді Зеленський також назвав територіальне питання одним із ключових і наголосив, що складні питання такого рівня мають вирішуватися лідерами держав.

Кушнер і Віткофф відвідали Київ після зустрічі з Володимиром Путіним у Москві. Американські представники намагаються відновити переговорний процес між Україною та Росією, який тривалий час залишається без суттєвого прориву.