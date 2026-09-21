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Путін відібрав завод у американської компанії та передав його племіннику Кадирова

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Путін відібрав завод у американської компанії та передав його племіннику Кадирова
Ця структура входить до американського міжнародного концерну, але попри це була передана під управління родичу Кадирова
фото з відкритих джерел

Російський лідер передав підприємство під тимчасове управління компанії, яку очолює родич глави Чечні

Президент Росії Володимир Путін передав у тимчасове управління російський завод американського холдингу Aptar. Управляти підприємством буде компанія «Ейч енд Ен», яку очолює племінник Рамзана Кадирова Якуб Закрієв. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Йдеться про підприємство «Аптар Владимир», яке виробляє пластикову упаковку, зокрема кришки, ковпачки та дозатори. Відповідний указ Путін підписав 21 вересня.

Згідно з документом, у тимчасове управління передали 100% часток російської компанії, що належать Aptar Europe Holding. Ця структура входить до американського міжнародного концерну AptarGroup, який спеціалізується на виробництві упаковки та систем дозування для фармацевтичної, косметичної та споживчої продукції.

Управляючою компанією призначили АТ «Ейч енд Ен», яке працює під брендом «Логіка молока». Його генеральним директором із 2023 року є Якуб Закрієв – племінник Рамзана Кадирова. Раніше ця структура була пов'язана з російським бізнесом французької компанії Danone, який після запровадження тимчасового управління також очолив Закрієв.

Сам завод залишається прибутковим підприємством. За даними російської бухгалтерської звітності, у 2025 році його виручка становила близько 1,75 млрд рублів, а чистий прибуток – 537 млн рублів (близько $6,4 млн).

Механізм тимчасового управління іноземними активами Росія застосовує з 2023 року. Формально власник зберігає право власності на актив, однак призначений владою управитель отримує контроль над його діяльністю. Раніше за такою схемою російська влада передавала під контроль активи Danone, Carlsberg та інших іноземних компаній.

Передача заводу Aptar сталася невдовзі після аналогічних рішень щодо російських активів Auchan, Nestlé та FM Logistic. Їх також передали під тимчасове управління російських структур.

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Теги: росія США війна путін Рамзан Кадиров

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