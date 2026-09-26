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США готують війська для нової операції: про яку країну йдеться

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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США готують війська для нової операції: про яку країну йдеться
Американські військові раніше проводили розвідувальні операції поблизу Куби
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Резерв армії США оцінює готовність шести типів підрозділів для можливої операції на Кубі

Армія резерву США перевіряє готовність формувань, які можуть знадобитися Південному командуванню протягом найближчих чотирьох місяців. У внутрішньому запиті йдеться про потребу в шести типах військових підрозділів, хоча сама Куба в документі не згадується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News

Які сили можуть залучити

Журналісти CBS News ознайомилися з внутрішнім повідомленням штабу резерву армії США. У ньому командування просить підпорядковані структури оцінити спроможність передати Південному командуванню шість типів військових формувань – орієнтовно протягом 90–120 днів.

Йдеться про підрозділи забезпечення, інженерних робіт, медичної допомоги та безпеки:

  • батальйон бойового забезпечення, який координує транспорт, технічне обслуговування, пальне та постачання;
  • інженерний батальйон;
  • експедиційне командування забезпечення для організації логістики в зоні операції;
  • медична бригада;
  • передовий медичний підрозділ для проведення невідкладних хірургічних втручань;
  • бригада військової поліції.

Кількість військовослужбовців, яких можуть залучити, у запиті не вказано. Так само немає інформації про можливе місце їх направлення чи конкретну операцію, під яку вони знадобляться.

США готують війська для нової операції: про яку країну йдеться фото 1

Що відомо про плани щодо Куби

Кілька американських чиновників, на умовах анонімності, пов'язали запит із продовженням військового планування щодо Куби. Вони не мали дозволу публічно коментувати ці питання. Водночас безпосередньо острів у документі не фігурує.

Представник Південного командування США заявив CBS News, що через вимоги оперативної безпеки військові не розкривають деталі пересування підрозділів чи термінів їхнього можливого розгортання в межах поточного та майбутнього планування. Водночас, за його словами, командування постійно оцінює потенційні потреби в зоні своєї відповідальності.

Важливо, що сам запит не свідчить про отримання будь-якими підрозділами наказу на розгортання. Армія резерву США на момент публікації матеріалу CBS News на запит журналістів не відповіла.

Вашингтон посилює тиск на Гавану

Публікація з'явилася на тлі посилення тиску адміністрації Дональда Трампа на Кубу: Вашингтон уже запровадив санкції проти кубинського уряду, зокрема проти структур і посадовців, пов'язаних із військовими дослідженнями та нікелевою промисловістю країни.

Виступаючи на Генеральній асамблеї ООН, Трамп заявив, що його адміністрація прагне «фундаментальних змін» на острові, а комуністичний уряд Куби нібито впаде, і свобода прийде до країни. Кубинська делегація залишила залу під час його промови.

«Куба буде наступною», – заявив Дональд Трамп.

Президент США також повідомив, що держсекретар Марко Рубіо веде переговори з Гаваною, і додав, що Вашингтон не дозволить іншим державам посилювати вплив у Західній півкулі.

«США можуть узяти Кубу в якійсь формі», – сказав раніше президент США.

США вже розглядали військові сценарії

За даними CBS News, американські військові раніше проводили розвідувальні операції поблизу Куби, зокрема досліджували морське дно та підходи до острова. Окремі підрозділи Військово-повітряних сил також переводили у підвищену готовність і готували персонал до можливого розгортання – однак ці плани зрештою не реалізували.

Раніше Politico писало, що адміністрація Трампа поступово наближається до можливості військових дій задля послаблення чи повалення режиму в Гавані, використовуючи санкції та енергетичну блокаду. У липні CBS News також повідомляло, що американські планувальники розглядали різні сценарії дій проти Куби, серед яких – повітряний штурм за участю тисяч військовослужбовців, який могла б провести 101-ша повітряно-десантна дивізія. Чиновники тоді наголошували, що такі обговорення не означали ухвалення президентом чи Пентагоном рішення розпочинати операцію.

Трамп неодноразово робив заяви про можливість силових дій щодо Куби. У березні він казав, що США можуть «взяти Кубу в якійсь формі», а згодом заявив: «Куба буде наступною». Нинішній документ, за даними CBS News, наказу про проведення операції також не містить.

Нагадаємо, раніше європейські компанії почали залишати Кубу через набрання чинності санкціями США проти структур, які співпрацюють із кубинськими державними компаніями. Вашингтон також звинувачує Гавану у поглибленні зв'язків із Росією, Китаєм та Іраном.

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Теги: санкції армія Куба Дональд Трамп військові Вашингтон переговори Марко Рубіо

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