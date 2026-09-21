Провідні телеканали США оголосили бойкот Трампу

Рішення ухвалили після того, як Білий дім заборонив CNN, Ms Now та Politico працювати на його території

П’ять найбільших телевізійних мереж США призупинили спільне висвітлення заходів за участю президента Дональда Трампа. ABC News, CBS News, NBC News, Fox News і CNN заявили, що не замінюватимуть CNN у телевізійному пулі Білого дому. Про це йдеться у спільній заяві телеканалів, повідомляє «Главком».

Телевізійний пул передбачає, що представники п’яти мереж по черзі супроводжують президента на офіційних заходах, знімають відео та передають матеріали іншим ЗМІ. 21 вересня чергувати мала команда CNN, однак після заборони телеканалу працювати в Білому домі інші учасники пулу відмовилися її замінювати.

«Громадськість має життєвий інтерес в отриманні точної та незалежної інформації про свій уряд. Жодна адміністрація не повинна обмежувати діяльність ЗМІ лише тому, що їй не подобається висвітлення подій», – йдеться у спільній заяві мереж.

Рішення означає, що телевізійний пул більше не забезпечуватиме спільну трансляцію заходів Трампа, які потребують роботи його представника. Зокрема, CNN мала висвітлювати поїздку президента до Нью-Йорка та його участь у Генеральній асамблеї ООН, однак інші мережі не погодилися перебрати на себе цю роботу.

Причиною став указ Трампа про заборону доступу до Білого дому для журналістів CNN, Ms Now та Politico. Президент звинуватив ці медіа у поширенні «фейкових новин». У суботу представників трьох видань фактично не допустили до роботи на території Білого дому.

Того ж дня CNN, Ms Now та Politico заявили про намір подати позов проти адміністрації Трампа. Вони стверджують, що позбавлення журналістів доступу до Білого дому порушує їхні конституційні права.