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Донька Келлога пояснила, як візит до Києва може вплинути на Віткоффа і Кушнера

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Донька Келлога пояснила, як візит до Києва може вплинути на Віткоффа і Кушнера
Меган Моббс сподівається, що візит до Києва допоможе Віткоффу та Кушнеру краще зрозуміти Україну
фото: Getty Images

Меган Моббс сподівається, що приїзд американських спецпосланців до Києва допоможе їм краще зрозуміти Україну та її боротьбу

Ветеранка армії США Меган Моббс, донька американського генерала Кіта Келлога, вважає, що візит спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва може змінити їхнє уявлення про Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Моббс «Суспільному» .

За словами Моббс, вона неодноразово спостерігала, як американці, які скептично ставилися до України, після особистого візиту до країни змінювали свою думку. Ветеранка висловила сподівання, що подібне може статися і з Віткоффом та Кушнером.

На її думку, перебування в Україні може допомогти американським спецпосланцям усвідомити, що раніше вони помилялися та не до кінця розуміли стійкість українців, ситуацію в країні й те, за що вона бореться.

Водночас Моббс зізналася, що скептично ставиться до перспективи самого візиту Віткоффа та Кушнера до України, хоча й продовжує сподіватися, що він відбудеться.

Уже після запису інтерв'ю стало відомо, що спецпосланці Трампа все ж планують візит до Києва. 5 вересня Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Москву, де провели переговори з російським лідером Володимиром Путіним щодо можливих кроків для припинення війни в Україні.

За даними Білого дому, під час зустрічі сторони обговорювали конкретні ініціативи щодо подальшого переговорного процесу, про результати яких можуть оголосити найближчими тижнями.

Після Москви американські спецпосланці мають прибути до України. Очікується, що 6 вересня Віткофф і Кушнер проведуть переговори в Києві. 

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Теги: Кіт Келлог Джаред Кушнер Дональд Трамп США Стів Віткофф Київ

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