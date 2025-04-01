У російському Таганрозі прогриміли вибухи: оголошено режим надзвичайної ситуації

З багатоквартирних будинків евакуйовано 85 осіб

У Таганрозі Ростовської області прогримілі серія вибухів. Місцеві повідомляють, що на житлові будинки впали уламки безпілотників. Зайнялись пожежі. Про це пишуть у місцевих пабліках, інформує «Главком».

Повідомляється, що невідомі дрони атакували Ростовську область. Мешканці Таганрогу чули щонайменше чотири потужних вибухи. Кажуть, що спрацювали сили ППО.

Зазначено, що дві багатоповерхівки зазнали пошкоджень через падіння уламків, вибуховою хвилею вибило вікна, пошкоджені автівки. Згодом стало відомо про поранених.

Двоє чоловіків отримали поранення через атаку, у них опіки та численні порізи на тілі. Їх оглядають лікарі.

У місті оголосили про режим надзвичайної ситуації, мешканців будинків евакуювали.