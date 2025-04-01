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У російському Таганрозі прогриміли вибухи: оголошено режим надзвичайної ситуації

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У російському Таганрозі прогриміли вибухи: оголошено режим надзвичайної ситуації
У Росії прогриміли вибухи
фото з відкритих джерел

З багатоквартирних будинків евакуйовано 85 осіб

У Таганрозі Ростовської області прогримілі серія вибухів. Місцеві повідомляють, що на житлові будинки впали уламки безпілотників. Зайнялись пожежі. Про це пишуть у місцевих пабліках, інформує «Главком».

Повідомляється, що невідомі дрони атакували Ростовську область. Мешканці Таганрогу чули щонайменше чотири потужних вибухи. Кажуть, що спрацювали сили ППО. 

У російському Таганрозі прогриміли вибухи: оголошено режим надзвичайної ситуації фото 1

Зазначено, що дві багатоповерхівки зазнали пошкоджень через падіння уламків, вибуховою хвилею вибило вікна, пошкоджені автівки. Згодом стало відомо про поранених.

Двоє чоловіків отримали поранення через атаку, у них опіки та численні порізи на тілі. Їх оглядають лікарі.

У місті оголосили про режим надзвичайної ситуації, мешканців будинків евакуювали.

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Теги: росія дрон

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