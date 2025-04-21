ISW: Кремль посилює мілітаристську риторику, готуючись до затяжного конфлікту з Заходом

Лавров звинуватив ЄС у підтримці «неонацистської ідеології»

Кремль продовжує активно просувати старі пропагандистські наративи, які використовуються для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну, а також для посилення мілітаризації російського суспільства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW стверджують, що такі заяви дедалі частіше виглядають як підготовка до довгострокового протистояння з НАТО.

Показовою стала відповідь міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на питання пропагандиста Павла Зарубіна.

Той поцікавився реакцією Кремля на рекомендацію Євросоюзу європейським лідерам утриматися від участі в Параді Перемоги 9 травня в Москві.

У відповідь Лавров звинуватив ЄС у підтримці «неонацистської ідеології» та пообіцяв, що Росія «знищить нацизм раз і назавжди».

«Заяви Лаврова є частиною давніх спроб Кремля посилатися на внесок Радянського Союзу в перемогу над нацистською Німеччиною та більш широкі міфи про Велику Вітчизняну війну та паплюжити Європу та НАТО. Ці зусилля спрямовані на загострення негативних настроїв серед населення Росії та залучення підтримки мілітаризації російського суспільства в довгостроковій перспективі», – йдеться у повідомленні.

Такі наративи активно просуваються з 2022 року, коли диктатор Володимир Путін виправдовував повномасштабне вторгнення в Україну нібито потребою «денацифікації» Києва.

Кремль також намагається нав’язати подібну логіку щодо Фінляндії, Молдови, Естонії та інших країн, «щоб виправдати свої спроби контролювати незалежні країни та створити інформаційні умови для можливої ​​майбутньої російської агресії».

Варто зазначити, 19 квітня близько 17:00 год. російський диктатор Володимир Путін оголосив одностороннє «великоднє перемир’я».

Він наказав припинити вогонь, але водночас закликав війська бути готовими до «відбиття провокацій з боку київського режиму».

О 00:00 21 квітня «великоднє перемир’я» диктатора Путіна закінчилось. «Главком» публікує хронологію подій, щоб нагадати, як усе відбувалось.