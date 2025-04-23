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Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Віддати Крим Росії? Що насправді стоїть заявами Трампа

glavcom.ua
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До 9 травня Путін буде намагатися зірвати переговори
колаж: glavcom.ua

Хто зірве перемир'я?

Все по плану, хіба ми налажаємо.

«Ваша ненависть до медіа недостатня» – зустрів цю тезу в американському пабліку.

І дуже всім її рекомендую, бо за кількістю фейків і лайна, які поширюють якісь The Washington Post, The New York Times, Financial Times – вони вже скоро доженуть російську пропаганду.

Ааа, ууу, все Трамп хоче визнати Крим.

Давайте візьмемо за основу просту річ, коли Трамп хоче зробити якусь дурницю – він про це сам всім розказує і робить.

Здається він взагалі нічого не може тримати у секреті, і рішення визнавати Крим – тим більше. Він жодного разу нічого подібного не говорив.

І це логічно, бо це виглядає повною маячнею. Як це має працювати? США визнали Крим російським.

«Дорогі американці – тепер можете їхати відпочивати у Крим». Так? Що має бути далі, Китай захоплюй Тайвань терміново?

Навіть якщо припустити цю маячню, то як він завершує війну? Путін каже – ура, СВО успішне, Крим – наш?

Далі – Рубіо їде в Лондон поставити українцям ультиматум. Через кілька хвилин з’ясовується, що він взагалі вже не їде. А ультиматум то який – нас не візьмуть у НАТО! Серйозно?

Тобто те, що це нам публічно говорить Трамп, генсек Рютте, путінські міньйони Орбан і Фіцо – це значить не було ультиматумом. А тут опа і на.

Апогей – Путін згідний на мир по лінії фронту. Страшний інсайд, всім інсайдам.

Те, що росіяни вже два роки говорять, що вони готові до переговорів з урахуванням «ситуації на полі бою» – це значить не був інсайд.

Як має виглядати мир по лінії фронту? Як «Мінськ-3»? Тобто Путін вбив і поранив під мільйон своїх громадян, щоб укласти «Мінськ-3»? Серйозно?

Тому моя вам порада, бачити новину у стилі «якась західна газета опублікувала інсайд» – закривайте новину. Збережете здоров’я, а Трамп все одно вам сам все скаже.

Тепер про те, що відбувається насправді. Триває гра «хто зірве перемир’я». Я вже писав, що до 9 травня Путін буде грати у цю гру.

Суть гри така – хто перший відмовиться. Я не виключаю, що росіяни вкидують якісь нісенітниці типу хай хоч Крим визнають і буде мир.

Але ціль такої маячні виключно у тому, щоб ми сказали, що це не можливо, і Трамп психанув на нас.

Ми поки добре тримаємося у цій грі. Я не маю ніяких інсайдів, але зараз нам достатньо казати «ми готові розглядати різні можливості, але після 30 днів перемир'я».

Розглядати – не дорівнює погодитись. Але ключовим є те, що Путін вірить, що він «скоро доб’є ЗСУ», і піти на умови 30 денного перемир’я він не зможе.

Ну і хто тут обманює Трампа щодо миру?

Тому єдине, що нам не треба забувати, це те, що ми не повинні вчити Трампа жити.

Він сам вчиться по трохи, і вчиться у правильному напрямі, хоча це дається йому не легко.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія США путін Дональд Трамп Україна переговори

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