Vodafone підвищує якість зв'язку: що відомо про xPON та які міста будуть першими

Vodafone офіційно переходить на xPON

Оператор «Vodafone Україна» оголосив про запуск масштабного проєкту з модернізації мобільної мережі – компанія впроваджує технологію пасивних оптичних мереж xPON для під’єднання базових станцій. Це рішення стане основою для майбутнього запуску 5G та підвищення якості зв’язку вже зараз. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Vodafone Україна».

На першому етапі модернізації Vodafone зосередився на чотирьох найбільших містах країни – Києві, Дніпрі, Запоріжжі та Харкові. Саме тут мережа відчуває найбільше навантаження. У цих містах 140 базових станцій буде переведено з радіорелейного з’єднання на сучасну оптичну інфраструктуру. Уже 40 із них працюють за новим стандартом.

«Перехід на xPON – це стратегічний крок, який не лише покращує якість мобільного зв’язку, а й відкриває шлях до впровадження нових технологій», – зазначив Євген Фрунза, технічний директор «Україна».

Технологія xPON дозволяє передавати дані зі швидкістю до 1 Гбіт/с, а згодом – до 10 Гбіт/с без необхідності прокладати нові кабелі. Це дає змогу швидко адаптувати мережу до зростаючих потреб користувачів та підготувати її до технологій на кшталт LTE 2600 TDD, яка працює в асиметричному режимі передачі даних.

Для абонентів це означає стабільніший зв’язок, мінімальні затримки навіть під час пікових навантажень, а також безперебійну роботу під час відеодзвінків, стримінгу та онлайн-ігор. Крім того, оптична інфраструктура менш залежна від погодних умов і забезпечує швидше відновлення зв’язку під час аварій або знеструмлення.

Будівництвом оптичних каналів займається компанія Vega – національний оператор, який із 2021 року входить до групи Vodafone Україна. Після реалізації пілотного етапу в чотирьох містах, ініціативу планують розширити на інші регіони країни.

Станом на березень 2025 року абонентська база «Vodafone Україна» налічує 15,9 мільйона користувачів. Компанія продовжує інвестувати у розвиток телеком-інфраструктури, готуючи країну до цифрового майбутнього.

Нагадаємо, у 2024 році кількість українців, які вирішили змінити мобільного оператора не змінюючи номер, зросла у 2,3 раза в порівнянні з показником 2023 року. Кількість номерів мобільного зв'язку, перенесених у межах послуги MNP (англ. mobile number portability), що надає змогу перейти на обслуговування до іншого оператора зі збереженням мобільного номера, минулого року зросла до 340,63 тис.

Найбільшим донором виступив «Київстар», від якого було перенесено 60% (207,1 тис. номерів), на другому місці з 32% (109,53 тис.) Vodafone, на третьому з 6,7% (22,88 тис.) – lifecell, що входить до групи DVL. Натомість найбільше номерів від інших операторів у 2024 році було перенесено до lifecell – 79% (269,76 тис.), Vodafone – 15,88% (54,11 тис.), і «Київстар» – 4,7% (16,16 тис.).

До слова, мобільні оператори почнуть цього року вимикати свої 3G-мережі. Це необхідно для того, щоб звільнити місце для 4G та забезпечувати швидші та кращі послуги.