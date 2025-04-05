Президент Фінляндії зробив гучну заяву стосовно миротворців в Україні

Дискусія щодо миротворчих сил перетворилася на «символічну», але не має реальної перспективи, каже Стубб

Існують інші шляхи допомоги Києву, які можуть бути ефективнішими за введення наземних військ

Фінляндія не планує відправляти миротворців в Україну, оскільки це питання не є актуальним у нинішніх умовах війни. Як інформує «Главком», про це заявив президент Александр Стубб в інтерв’ю виданню Die Welt.

За його словами, дискусія щодо миротворчих сил перетворилася на «символічну», але не має реальної перспективи.

«Навіть якщо Європа направить в Україну від 20 до 60 тисяч солдатів, це не зіграє вирішальної ролі», – наголосив Стубб.

Він підкреслив, що існують інші шляхи допомоги Києву, які можуть бути ефективнішими за введення наземних військ.

«Наземні війська зараз не перебувають на нашому порядку денному», – заявив президент Фінляндії.

На його думку, до цього питання можна буде повернутися лише після припинення бойових дій на території України.

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, Україна веде активну роботу з формування міжнародної коаліції підтримки.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що миротворчі сили, у разі їхнього розміщення в Україні, зможуть дати відсіч росіянам, якщо Москва вдасться до повторного нападу.

Також 27 березня у Парижі відбувся саміт «коаліції охочих». До французької столиці прибув президент України Володимир Зеленський. Він вже провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Крім того, британський прем’єр Стармер заявив, що план «коаліції охочих», ініційований Лондоном і Парижем, переходить в «оперативну фазу».