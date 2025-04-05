Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент Фінляндії зробив гучну заяву стосовно миротворців в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Президент Фінляндії зробив гучну заяву стосовно миротворців в Україні
Дискусія щодо миротворчих сил перетворилася на «символічну», але не має реальної перспективи, каже Стубб
фото з відкритих джерел

Існують інші шляхи допомоги Києву, які можуть бути ефективнішими за введення наземних військ

Фінляндія не планує відправляти миротворців в Україну, оскільки це питання не є актуальним у нинішніх умовах війни. Як інформує «Главком», про це заявив президент Александр Стубб в інтерв’ю виданню Die Welt.

За його словами, дискусія щодо миротворчих сил перетворилася на «символічну», але не має реальної перспективи.

«Навіть якщо Європа направить в Україну від 20 до 60 тисяч солдатів, це не зіграє вирішальної ролі», – наголосив Стубб.

Він підкреслив, що існують інші шляхи допомоги Києву, які можуть бути ефективнішими за введення наземних військ.

«Наземні війська зараз не перебувають на нашому порядку денному», – заявив президент Фінляндії.

На його думку, до цього питання можна буде повернутися лише після припинення бойових дій на території України.

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, Україна веде активну роботу з формування міжнародної коаліції підтримки. 

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що миротворчі сили, у разі їхнього розміщення в Україні, зможуть дати відсіч росіянам, якщо Москва вдасться до повторного нападу.

Також 27 березня у Парижі відбувся саміт «коаліції охочих». До французької столиці прибув президент України Володимир Зеленський. Він вже провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. 

Крім того, британський прем’єр Стармер заявив, що план «коаліції охочих», ініційований Лондоном і Парижем, переходить в «оперативну фазу». 

Читайте також:

Теги: Фінляндія військові Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як тільки в ефірі з'явиться теза про необхідність скасування української Конституції – це означає, що переговори дійсно наблизилися до сутнісних моментів
Конституція України як головна перепона для Кремля: що насправді хоче Путін
21 березня, 20:23
2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит
Про мита. Трамп вже не прокрутить фарш назад
Сьогодні, 18:58
Ростислав «Мер» Сваричевський: Мотивовані воїни закінчилися
Начальник фронтової «дронопошти»: Передавали навіть шаурму, хлопці попросили
13 березня, 11:15
Українські військові не вірять, що Росія дотримуватимуться режиму перемир’я, адже з 2014 по 2022 рік вона постійно порушувала мирні домовленості
«Це буде велика біда». Українські військові – про перемир'я, на яке штовхають Україну
11 березня, 15:31
Потепління американсько-російських відносин можезвести нанівець арктичні амбіції Китаю
Зближення Росії та США змінило плани Китаю щодо Арктики
17 березня, 09:37
Президент США заявив, що добре оцінює роботу державного секретаря Марко Рубіо
Трамп відреагував на слова Зеленського про вплив РФ на посадовців Білого дому
25 березня, 08:53
Президент зазначив, що українці «дуже емоційні, і коли справа доходить до нашого почуття гідності, свободи, демократії, наші люди повстають і об’єднуються»
Суперечка у Білому домі. Зеленський пояснив свої емоції
24 березня, 15:54
Сьогодні президент приїхав у Ягідне
Зеленський відвідав школу на Чернігівщині, де росіяни тримали місцевих під час окупації
3 квiтня, 13:02
У Дрогобичі водії, які працюють в ТОВ «Сігма», 5 квітня не вийшли на роботу
У Дрогобичі зупинився міський транспорт, перевізник звинувачує ТЦК
Сьогодні, 19:26

Політика

Президент Фінляндії зробив гучну заяву стосовно миротворців в Україні
Президент Фінляндії зробив гучну заяву стосовно миротворців в Україні
Ексміністерка, колишні урядовці і… однокласник. Усі радники прем’єра Шмигаля
Ексміністерка, колишні урядовці і… однокласник. Усі радники прем’єра Шмигаля
Боротьба з «тіньовим флотом». Залужний зустрівся з генсеком Міжнародної морської організації
Боротьба з «тіньовим флотом». Залужний зустрівся з генсеком Міжнародної морської організації
Україна обрала юридичну компанію для супроводу угоди про рідкоземи
Україна обрала юридичну компанію для супроводу угоди про рідкоземи
У Брюсселі назвали дату наступної зустрічі Ради асоціації Україна-ЄС
У Брюсселі назвали дату наступної зустрічі Ради асоціації Україна-ЄС
«Є відчутний прогрес». Зеленський розповів про розміщення безпекових контингентів в Україні
«Є відчутний прогрес». Зеленський розповів про розміщення безпекових контингентів в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 квітня 2025
13K
Адміністрація Трампа розіслала українцям наказ покинути США: що сталось
7907
Російський доброволець, якого наказав ліквідувати Путін, пояснив, чому воює за Україну
7410
Втрати ворога станом на 5 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
6411
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:38
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
Вчора, 10:59
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua