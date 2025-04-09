Чи готова Німеччина до нападу Росії на НАТО?

Броєр зазначив, що можливість для нападу Росії на Альянс не означає, що Москва на це насправді піде

Війна Росії проти України триває четвертий рік, у Німеччині дедалі частіше обговорюють сценарії можливого нападу РФ на НАТО. І якщо раніше про це говорили в експертних колах за закритими дверима, то зараз про це пишуть бестселери, а на експертних дискусіях немає вільних місць. Одна така дискусія відбулася в понеділок, 7 квітня, у Німецькому товаристві зовнішньої політики (DGAP) у Берліні.

Ознаки підготовки Росії до війни з НАТО

Гість – генерал Карстен Броєр (Carsten Breuer), генеральний інспектор Бундесверу, вищий військовий керівник німецької армії. Броєр викликав резонанс нещодавніми заявами про те, що Росія може напасти на НАТО у 2029 році. Він посилається на дані військової розвідки та інших спецслужб, причому не тільки німецьких.

Росія, каже Броєр, виробляє більше військової техніки та боєприпасів, ніж використовує в Україні. Війна проти України – не єдина мета президента Росії Володимира Путіна, вважає Броєр: «Його заявлена мета, якщо слідувати його логіці, тому, що опубліковано, – Захід».

На цьому тлі Москва збільшує чисельність своєї армії до півтора мільйона, реформує структури, створює нові військові округи, «які однозначно націлені проти Заходу», зазначив генерал у розмові з DW.

Усе це дасть змогу Москві до 2029 року бути в змозі провести конвенційну, тобто без використання ядерної зброї, військову операцію проти НАТО, каже Броєр. Про те, що до того моменту може бути з Україною, генерал на зустрічі в DGAP не розповідав.

Карстен Броєр під час розмови з DW фото: Dirk Thiele/DW

Броєр зазначив, що можливість для нападу Росії на Альянс не означає, що Москва на це насправді піде. Імовірність такого «найгіршого сценарію» генеральний інспектор Бундесверу оцінювати не став. Він бачить своє завдання в тому, щоб готувати до нього німецьку армію і суспільство.

В обох випадках є дефіцити. Бундесверу бракує людей і техніки, частину якої передали Україні. Є проблеми і зі станом частково застарілих, але й деяких сучасних озброєнь. Був резонансний випадок на навчаннях НАТО наприкінці 2022 року, коли всі 18 нових БМП Puma вийшли з ладу. Нарешті, німецьке суспільство хоч і побоюється війни з Росією, це показують опитування, але чисельність контрактної армії останніми роками зменшилась.

Не війна і не мир у відносинах з Росією

Після десятиліть скорочень і економії війна Росії проти України підштовхнула Німеччину до зміни парадигми.

«Росія зараз – найбільша загроза миру в Європі», – сказав Броєр.

На запитання DW, чи перебуває Німеччина в стані війни або миру з Росією, Броєр відповів так: «Категорії війни і миру, які використовуємо ми, не використовує російська сторона. Росія сприймає війну як континуум, щось безперервне». За його словами, йдеться про «гібридні заходи», стан «у якому це вже не зовсім мир, але ще не зовсім війна».

«І в цій сірій зоні ми перебуваємо і щодо Росії», – вважає генерал.

Один із прикладів, які навів генерал, – польоти невпізнаних безпілотників над казармами і полігонами Бундесверу, за якими, як припускають військові, може стояти Росія. Броєр вважає, що одна з можливих цілей таких дій – посіяти сумніви у суспільстві у здатності Бундесверу виконувати свої функції.

Військовослужбовиця Бундесверу з «глушилкою» дронів фото: Andreas Arnold/dpa

Уряд Німеччини, починаючи від 2022 року, вже виділив десятки мільярдів євро, а Бундестаг нещодавно взагалі зняв обмеження на кредити на закупівлю озброєнь. З 2026 року ситуація почне поліпшуватися, коли в частини почне надходити замовлена техніка, каже Броєр. Він очікує, що до кінця десятиліття основні потреби будуть закриті.

Це стосується і чисельного складу. За словами генерала, зараз у лавах Бундесверу служать близько 180 тисяч військових, а потреби на випадок нападу Росії він оцінив у 460 тисяч. Покрити дефіцит армія ФРН збирається, з одного боку, за рахунок уже наявних резервістів, з іншого – за рахунок зростання кількості контрактників.

Броєр оцінив нестачу в 100 тисяч військових, яких належить набрати. Навчити і розмістити ці додаткові сили – один із викликів Бундесверу в найближчі роки. Багато казарм часів «холодної війни», коли чисельність Бундесверу перевищувала півмільйона, були законсервовані або продані.

«НАТО – це план А, і план Б»

Як це буде зроблено – питання відкрите. У Німеччині дедалі частіше лунають голоси про необхідність повернутися до загальної військової повинності, яку було заморожено 2011 року. Це, як сказав генерал Броєр, «питання політичне», і відповідати на нього, вочевидь, доведеться вже новому уряду, який ще не сформовано.

Але чи може Німеччина вже зараз брати участь в обороні країн НАТО, якщо Росія вирішить напасти раніше 2029 року, поцікавилися учасники дискусії в DGAP.

«Так, може», – відповів Броєр, але визнав, що можливості обмежені.

Як приклад він навів розгортання танкової бригади Бундесверу у Литві чисельністю 5000 солдатів. Повністю боєздатною вона буде до 2027 року. У питанні стримування Росії від нападу генерал робить ставку на НАТО, у якої є сили швидкого розгортання.

«НАТО це план А, і план Б», – сказав генеральний інспектор Бундесверу.