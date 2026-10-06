Головна Світ Політика
search button user button menu button

Reuters: Війська Ємену витіснили хуситів з Баб-ель-Мандебської протоки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Reuters: Війська Ємену витіснили хуситів з Баб-ель-Мандебської протоки
Урядові сили Ємену патрулюють дорогу на військовому пікапі
фото: Reuters

Єменські війська досягли околиць Мохи

Підтримувані саудівською авіацією війська уряду Ємену здійснили наступ уздовж Баб-ель-Мандебської протоки, вибивши бойовиків-хуситів з більшості прибережних районів та зайнявши стратегічне місто Мокха. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Відвоювання цього ключового маршруту здатне послабити контроль хуситів над транспортуванням нафти, хоча угруповання все ще зберігає можливість атакувати судна безпілотниками. У відповідь хусити заявили про атаки на саудівські аеропорти, НПЗ Aramco та військові бази, а також досягли суттєвого успіху на південному заході країни, блокувавши гірські дороги та взявши в оточення місто Таїз.

Загострення боїв спричинило масштабну гуманітарну кризу, змусивши понад 184 тис. людей залишити свої домівки. На тлі загрози цивільній інфраструктурі та заяв про загрози священним містам Мекці й Медіні, Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан ухвалили рішення про термінове розгортання спільних військових сил на території Королівства в межах пакту про спільну оборону.

Баб-ель-Мандебська протока – це критично важливий транспортний і геополітичний вузол світового значення, що з'єднує Червоне море з Аденською затокою Індійського океану.

Як відомо, міжнародно визнаний уряд Ємену на чолі з Рашадом аль-Алімі оголосив про початок нової масштабної військової кампанії, метою якої є повернення територій, втрачених у боротьбі з ополченням хуситів протягом останніх 12 років. 

Саудівська Аравія вже пообіцяла надати єменським військам повну оперативну підтримку до остаточної ліквідації угруповання, залучивши до координації наземного наступу своїх військових радників. 

Нагадаємо, у липні єменські хусити оголосили про морську блокаду Саудівської Аравії. Угруповання заявило, що блокада стала відповіддю на багаторічні дії Ер-Ріяда проти Ємену. Експерти попереджали, що нове загострення може створити ризики для судноплавства через Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку.

Згодом протистояння загострилося: хусити атакували саудівські танкери в Червоному морі, а сторони обмінялися ударами. Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос зазначав, що тривале блокування Баб-ель-Мандебської протоки може особливо гостро позначитися на світовому ринку нафти на тлі війни в Перській затоці.

Теги: Саудівська Аравія Ємен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашад Мухаммед аль-Алімі, президент уряду, що діє за підтримки Саудівської Аравії, виступає на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку у 2025 році
На Близькому Сході загострення: Ємен оголосив про масштабну військову операцію проти хуситів
Вчора, 00:02
Нафтопровід «Схід–Захід» завдовжки близько 1200 км з'єднує східні родовища Саудівської Аравії з терміналами на узбережжі Червоного моря
Саудівська Аравія наростила експорт нафти: що буде з цінами
3 жовтня, 03:10
Пасажири виходять з літака в Саудівській Аравії
Напад на капітана у літаку Flydubai: з'явилися нові деталі події
1 жовтня, 00:06
Пожежа та стовп чорного диму поблизу міжнародного аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді
Хусити атакували Саудівську Аравію: біля аеропорту спалахнула пожежа
20 вересня, 05:40
Росія готує громадян Ємену до війни проти України
Кремль знайшов новий спосіб поповнювати армію іноземцями
19 вересня, 10:18
Пов'язані з Іраном хусити рухаються поруч зі знищеним транспортним засобом
Reuters: Удари Саудівської Аравії та атаки хуситів посилюють війну на Близькому Сході
17 вересня, 05:50
Підтримувані Іраном хусити заявили, що захопили місто Моча в провінції Таїз
Венс висловив занепокоєння територіальними здобутками хуситів у Ємені
15 вересня, 11:14
Єменські хусити під час мобілізаційної кампанії у Сані, 10 вересня 2026 року
Хусити стрімко просуваються у Ємені. Чому це загрожує світовій торгівлі?
13 вересня, 12:13
Дим від пожежі після удару
Ключовий нафтопровід у Саудівській Аравії атаковано безпілотниками – CNN
12 вересня, 02:32

Політика

Російський чиновник закликав урізати уроки математики, фізики та хімії після вимоги Путіна заповнити заводи робітниками
Російський чиновник закликав урізати уроки математики, фізики та хімії після вимоги Путіна заповнити заводи робітниками
Reuters: Війська Ємену витіснили хуситів з Баб-ель-Мандебської протоки
Reuters: Війська Ємену витіснили хуситів з Баб-ель-Мандебської протоки
Трамп заявив про переміщення американських бомбардувальників із британської авіабази
Трамп заявив про переміщення американських бомбардувальників із британської авіабази
Європа відстежує ситуацію з імовірним спалахом легеневої чуми в Росії
Європа відстежує ситуацію з імовірним спалахом легеневої чуми в Росії
Reuters: Куба та США підтримують «канали зв'язку», але не ведуть переговорів
Reuters: Куба та США підтримують «канали зв'язку», але не ведуть переговорів
Туреччина та Пакистан відправлять війська до Саудівської Аравії для захисту від хуситів
Туреччина та Пакистан відправлять війська до Саудівської Аравії для захисту від хуситів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2026
108K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
70K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Вчора, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua