Reuters: Війська Ємену витіснили хуситів з Баб-ель-Мандебської протоки

Єменські війська досягли околиць Мохи

Підтримувані саудівською авіацією війська уряду Ємену здійснили наступ уздовж Баб-ель-Мандебської протоки, вибивши бойовиків-хуситів з більшості прибережних районів та зайнявши стратегічне місто Мокха. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Відвоювання цього ключового маршруту здатне послабити контроль хуситів над транспортуванням нафти, хоча угруповання все ще зберігає можливість атакувати судна безпілотниками. У відповідь хусити заявили про атаки на саудівські аеропорти, НПЗ Aramco та військові бази, а також досягли суттєвого успіху на південному заході країни, блокувавши гірські дороги та взявши в оточення місто Таїз.

Загострення боїв спричинило масштабну гуманітарну кризу, змусивши понад 184 тис. людей залишити свої домівки. На тлі загрози цивільній інфраструктурі та заяв про загрози священним містам Мекці й Медіні, Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан ухвалили рішення про термінове розгортання спільних військових сил на території Королівства в межах пакту про спільну оборону.

Баб-ель-Мандебська протока – це критично важливий транспортний і геополітичний вузол світового значення, що з'єднує Червоне море з Аденською затокою Індійського океану.

Як відомо, міжнародно визнаний уряд Ємену на чолі з Рашадом аль-Алімі оголосив про початок нової масштабної військової кампанії, метою якої є повернення територій, втрачених у боротьбі з ополченням хуситів протягом останніх 12 років.

Саудівська Аравія вже пообіцяла надати єменським військам повну оперативну підтримку до остаточної ліквідації угруповання, залучивши до координації наземного наступу своїх військових радників.

Нагадаємо, у липні єменські хусити оголосили про морську блокаду Саудівської Аравії. Угруповання заявило, що блокада стала відповіддю на багаторічні дії Ер-Ріяда проти Ємену. Експерти попереджали, що нове загострення може створити ризики для судноплавства через Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку.

Згодом протистояння загострилося: хусити атакували саудівські танкери в Червоному морі, а сторони обмінялися ударами. Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос зазначав, що тривале блокування Баб-ель-Мандебської протоки може особливо гостро позначитися на світовому ринку нафти на тлі війни в Перській затоці.