Резерв бензину для РФ. Казахстан прокоментував прохання Кремля про допомогу

У ЗМІ з’явилася інформація, що РФ просила 100 тис. тонн бензину через атаки безпілотників на російські НПЗ

Міненерго Казахстану повідомило, що жодного запиту від країни-агресорки щодо бензину не отримувало

Казахстан не отримував запитів від Росії щодо створення резерву бензину для потреб РФ через атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи. З такою заявою виступив представник Міненерго країни, повідомляє Orda.kz.

«Такий запит від Міненерго РФ не надходив. Тому інформація не підтверджується», – підкреслиа радник міністра енергетики Казахстану Шингис Ільясов.

Вчора, 8 квітня, видання Reuters повідомило, що Росія попросила Казахстан приготуватися поставити їй 100 тис. тонн бензину в разі дефіциту, який посилюється внаслідок атак українських безпілотників і проблем в роботі. Одне з джерел видання повідомило, що угоду з використання запасів для Росії вже узгоджено. Зазначається, що сусідня Білорусь також погодилася допомогти Росії з поставками бензину.

Нагадаємо, Україна завдала удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, приблизно за 1300 км від лінії фронту. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський нафтопереробний завод та підприємство із виробництва «Шахедів». Українські дрони атакували НПЗ приблизно за 1300 км від лінії фронту, вразивши основне підприємство, що переробляє близько 155 тис. барелів сирої нафти на день.

Як повідомлялося, удари українських безпілотників завдали шкоди нафтопереробній інфраструктурі Росії, вивівши з ладу 10-15% її потужностей.

До слова, у російському місті Орськ, яке вже кілька днів затоплює через прорив дамби, зупинив роботу місцевий нафтопереробний завод (НПЗ).