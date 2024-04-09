Головна Світ Політика
search button user button menu button

Резерв бензину для РФ. Казахстан прокоментував прохання Кремля про допомогу

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Резерв бензину для РФ. Казахстан прокоментував прохання Кремля про допомогу
У ЗМІ з’явилася інформація, що РФ просила 100 тис. тонн бензину через атаки безпілотників на російські НПЗ
фото ілюстративне

Міненерго Казахстану повідомило, що жодного запиту від країни-агресорки щодо бензину не отримувало

Казахстан не отримував запитів від Росії щодо створення резерву бензину для потреб РФ через атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи. З такою заявою виступив представник Міненерго країни, повідомляє Orda.kz.

«Такий запит від Міненерго РФ не надходив. Тому інформація не підтверджується», – підкреслиа радник міністра енергетики Казахстану Шингис Ільясов.

Вчора, 8 квітня, видання Reuters повідомило, що Росія попросила Казахстан приготуватися поставити їй 100 тис. тонн бензину в разі дефіциту, який посилюється внаслідок атак українських безпілотників і проблем в роботі. Одне з джерел видання повідомило, що угоду з використання запасів для Росії вже узгоджено. Зазначається, що сусідня Білорусь також погодилася допомогти Росії з поставками бензину.

Нагадаємо, Україна завдала удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, приблизно за 1300 км від лінії фронту. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський нафтопереробний завод та підприємство із виробництва «Шахедів». Українські дрони атакували НПЗ приблизно за 1300 км від лінії фронту, вразивши основне підприємство, що переробляє близько 155 тис. барелів сирої нафти на день.

Як повідомлялося, удари українських безпілотників завдали шкоди нафтопереробній інфраструктурі Росії, вивівши з ладу 10-15% її потужностей.

До слова, у російському місті Орськ, яке вже кілька днів затоплює через прорив дамби, зупинив роботу місцевий нафтопереробний завод (НПЗ).

Читайте також: Атака на російські НПЗ: вражаюча економічна стратегія України
Теги: Казахстан росія бензин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шефір наголосив, що любить російську мову, культуру та «не може дивитися, як руйнують пам’ятники Пушкіну»
Співзасновник «Кварталу 95» зізнався, що хоче дружби між Україною та РФ
4 квiтня, 20:15
Позивач скаржився: ракетні обстріли та руйнування будинків дронами «приносить йому додатковий дискомфорт»
Постарів через перегляд новин про війну. Українець зареєстрував дивний позов
3 квiтня, 09:35
22 березня росіяни влучили в найбільшу гідроелектростанцію України – Дніпровську ГЕС
Росія змінила тактику обстрілів інфраструктури України: аналіз ISW
30 березня, 08:17
Де ворог може вдарити наступного разу?
На Київ чи Харків? Яких дій чекати від росіян влітку-восени цього року
27 березня, 12:05
Міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен
Міністр оборони Данії: Україні треба допомогти сьогодні, потім буде пізно
22 березня, 14:35
Ремі Дюфло, радник-посланник і заступник Глави Представництва ЄС в Україні
Представник ЄС в Україні пояснив, чому Росія ненавидить Україну
21 березня, 19:13
У ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи РФ
Удари по нафтопереробних заводах РФ спровокували зростання цін на газ в Європі
18 березня, 15:21
Конфіскація активів Росії стала темою для дискусій у ЄС
ЄС хоче конфіскувати заморожені активи РФ, але є нові проблеми – Die Welt
12 березня, 07:43
Українці без російського паспорта мають право проживати на окупованих територіях лише до 1 липня 2024 року
Кремль посилив політику русифікації на окупованих територіях – британська розвідка
11 березня, 12:06

Політика

Резерв бензину для РФ. Казахстан прокоментував прохання Кремля про допомогу
Резерв бензину для РФ. Казахстан прокоментував прохання Кремля про допомогу
Швейцарія відмовиться від нейтралітету у разі нападу РФ
Швейцарія відмовиться від нейтралітету у разі нападу РФ
Гетманцев розповів, коли у податковій і митниці з’являться нові керівники
Гетманцев розповів, коли у податковій і митниці з’являться нові керівники
Олігарх Абрамович знову подав до суду на ЄС: усе через Путіна
Олігарх Абрамович знову подав до суду на ЄС: усе через Путіна
Компанія Rheinmetall передасть ЗСУ бойові машини піхоти Marder
Компанія Rheinmetall передасть ЗСУ бойові машини піхоти Marder
Європарламент вигадав новий спосіб обмежити постачання нафти з Росії
Європарламент вигадав новий спосіб обмежити постачання нафти з Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Жителі Орська, який іде під воду, кличуть Путіна (відео)
13K
Російська пропагандистка в істериці через заяву Кучми
8171
Рада готує штрафи за порушення законів про мобілізацію: нардеп назвав суми
6755
Сенаторка пояснила, коли Конгрес США може схвалити фінансування для України
6100
Розтратив понад 3,5 млн грн «бойових» виплат: командир військової частини отримав підозру
5601
Прорив дамби в Орську: росіяни знайшли незвичайних винуватців (відео)

Новини

США передали Україні трофейну іранську зброю
Сьогодні, 16:07
ДТЕК шукає у Східній Європі обладнання для відновлення ТЕС після обстрілів – Тімченко
Сьогодні, 15:36
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
Сьогодні, 15:20
«Мріяв грати за Україну»: мати вбитого у фунікулері підлітка розповіла щемливі подробиці
Сьогодні, 14:41
Волкер: Дуже важливо, щоб у Росії не було безвитратної війни
Сьогодні, 13:50
На нього вже нападали раніше: що відомо про вбитого у фунікулері підлітка
Сьогодні, 12:03

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua