Головна Світ Економіка
search button user button menu button

НАТО повідомило, як українські атаки вплинули на нафтопереробну спроможність РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
НАТО повідомило, як українські атаки вплинули на нафтопереробну спроможність РФ
Новошахтинський нафтопереробний завод після одного з ударів
фото з відкритих джерел

Як зазначив неназваний посадовець НАТО, у РФ стає дедалі менше об'єктів, захищених від потенційних ударів

Удари українських безпілотників завдали шкоди нафтопереробній інфраструктурі Росії, вивівши з ладу 10-15% її потужностей. Про це на за підсумками засідання Ради Україна-НАТО на правах анонімності заявив посадовець Альянсу, передає Reuters.

«Удари, ймовірно, вивели з ладу понад 10% російських нафтопереробних потужностей, а можливо, й понад 15%. І, залежно від масштабу пошкоджень, ремонт може зайняти значний час і вимагати значних витрат», – сказав він.

За словами посадовця НАТО, стає все менше і менше таких об'єктів російської енергетики, критичної інфраструктури, які захищені від потенційних ударів.

Посадовець також підкреслив, що деякі удари українських безпілотників здійснювались на відстані понад 1000 км. Це, за його словами, «підкреслює масштаб атак».

Нагадаємо, Україна завдала удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, приблизно за 1300 км від лінії фронту. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський нафтопереробний завод та підприємство із виробництва «Шахедів». Українські дрони атакували НПЗ приблизно за 1300 км від лінії фронту, вразивши основне підприємство, що переробляє близько 155 тис. барелів сирої нафти на день.

Унаслідок атаки дрона на гуртожиток в Алабузі постраждало семеро студенів. Під видом навчання «Алабуга» заманює підлітків і фактично використовує їхню рабську працю на збирання «шахедів». У разі відмови шантажує величезними компенсаційними виплатами за розірвання договору про «навчання».

До слова, нічна атака на нафтопереробний завод (НПЗ) в Татарстані була спільною операцією Служби безпеки України (СБУ) та Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на джерела. Далекобійний дрон атакував установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, внаслідок чого так виникла пожежа.

Читайте також: Атака на підприємство в Єлабузі: момент влучання потрапив на відео
Теги: війна нафта росія завод НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Українське збіжжя у Туреччину, Лівію та Ізраїль вивозить спеціально створена для цього росіянами держкомпанія»
Як Росія краде та збуває українське збіжжя
2 квiтня, 07:00
Востаннє Владислав Геріх виходив на звʼязок у травні 2022 року
Загинув під час теракту в Оленівці. Згадаймо Владислава Геріха
25 березня, 09:00
Флот Росії зазнає величезних втрат
Міністр оборони Великої Британії покепкував із Чорноморського флоту РФ
24 березня, 18:56
Трамп серйозно намагався вивести США з НАТО, і можливо, спробує зробити це знову, вважають експерти
Якщо Трамп переможе, що чекає Україну – прогноз американських експертів
23 березня, 12:02
Влада Білгородщини обмежить в'їзд на територію семи населених пунктів 
Влада Білгородщини встановлює блокпости через наступ російських добровольців
20 березня, 09:15
РФ заявила про атаку безпілотників на Москву
РФ заявила про атаку безпілотників на Москву
17 березня, 04:50
«Ростех» хоче використати промислові потужності територій України
Росія хоче налагодити виробництво на захопленому підприємстві
10 березня, 03:25
Санкції потроху підточують економіку Росії
Санкції та атаки безпілотників завдали серйозного удару по РФ
9 березня, 17:55
Документ польського Сейму закликає Єврокомісію запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства
Санкції на агропродукцію з РФ і Білорусі: Сейм Польщі ухвалив резолюцію
8 березня, 14:28

Економіка

НАТО повідомило, як українські атаки вплинули на нафтопереробну спроможність РФ
НАТО повідомило, як українські атаки вплинули на нафтопереробну спроможність РФ
Окупанти завдали чотири авіаудари по Нью-Йорку: є жертви і поранений
Окупанти завдали чотири авіаудари по Нью-Йорку: є жертви і поранений
Найбільший нафтопереробний завод «Лукойла» зіштовхнувся з проблемами через санкції
Найбільший нафтопереробний завод «Лукойла» зіштовхнувся з проблемами через санкції
Члени G7 можуть переглянути стелю цін на російську нафту, – Мінфін США
Члени G7 можуть переглянути стелю цін на російську нафту, – Мінфін США
Кадиров визнав, що довів Чечню до ручки
Кадиров визнав, що довів Чечню до ручки
Польща висунула нові претензії щодо імпорту з України
Польща висунула нові претензії щодо імпорту з України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Яка ціна безпілотника, який атакував завод у Татарстані: Forbes назвав суму
26K
«Я краще житиму під обстрілами…» Чому біженці повертаються в Україну
17K
Чехія порахувала, скільки грошей приносять українські біженці до скарбниці
17K
Верховний Суд узаконив перехід релігійної громади з УПЦ МП до ПЦУ
6475
4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5367
Гучні звільнення та призначення. Слідом за Банковою Зеленський перетрусить уряд

Новини

На Житомирщині затримали голову обласної ВЛК, який «торгував» діагнозами
Сьогодні, 18:04
Росіяни залишили військові частини в Рязані майже без ППО, – партизани
Сьогодні, 17:46
«Вибачте, недогледіли». Потап виправдався за «російське ретро» в Німеччині
Сьогодні, 17:05
«Сталевий фронт» Ахметова надав засоби РЕБ для евакуації людей з-під Авдіївки
Сьогодні, 15:27
У Дніпрі затримали рекетирів, які обкладали «даниною» підприємців (фото)
Сьогодні, 14:05
Атака на Харків: на дроні був напис «За Крокус Сіті Холл» (фото)
Сьогодні, 13:42

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua