НАТО повідомило, як українські атаки вплинули на нафтопереробну спроможність РФ

Новошахтинський нафтопереробний завод після одного з ударів

Як зазначив неназваний посадовець НАТО, у РФ стає дедалі менше об'єктів, захищених від потенційних ударів

Удари українських безпілотників завдали шкоди нафтопереробній інфраструктурі Росії, вивівши з ладу 10-15% її потужностей. Про це на за підсумками засідання Ради Україна-НАТО на правах анонімності заявив посадовець Альянсу, передає Reuters.

«Удари, ймовірно, вивели з ладу понад 10% російських нафтопереробних потужностей, а можливо, й понад 15%. І, залежно від масштабу пошкоджень, ремонт може зайняти значний час і вимагати значних витрат», – сказав він.

За словами посадовця НАТО, стає все менше і менше таких об'єктів російської енергетики, критичної інфраструктури, які захищені від потенційних ударів.

Посадовець також підкреслив, що деякі удари українських безпілотників здійснювались на відстані понад 1000 км. Це, за його словами, «підкреслює масштаб атак».

Нагадаємо, Україна завдала удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, приблизно за 1300 км від лінії фронту. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський нафтопереробний завод та підприємство із виробництва «Шахедів». Українські дрони атакували НПЗ приблизно за 1300 км від лінії фронту, вразивши основне підприємство, що переробляє близько 155 тис. барелів сирої нафти на день.

Унаслідок атаки дрона на гуртожиток в Алабузі постраждало семеро студенів. Під видом навчання «Алабуга» заманює підлітків і фактично використовує їхню рабську працю на збирання «шахедів». У разі відмови шантажує величезними компенсаційними виплатами за розірвання договору про «навчання».

До слова, нічна атака на нафтопереробний завод (НПЗ) в Татарстані була спільною операцією Служби безпеки України (СБУ) та Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на джерела. Далекобійний дрон атакував установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, внаслідок чого так виникла пожежа.