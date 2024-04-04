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Співзасновник «Кварталу 95» зізнався, що хоче дружби між Україною та РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Співзасновник «Кварталу 95» зізнався, що хоче дружби між Україною та РФ
Шефір наголосив, що любить російську мову, культуру та «не може дивитися, як руйнують пам’ятники Пушкіну»
фото: Facebook/Борис Шефір

Співзасновник «Кварталу 95» Борис Шефір вважає, що «було б прекрасно подружитися з Росією»

Співзасновник «Кварталу 95» та колишній бізнес-партнер президента Володимира Зеленського Борис Шефір заявив в інтерв'ю «Радіо Свободі», що любить російську мову та культуру, а також виступає за «дружбу» між країнами.

Журналіст запитав у Шефіра, які у нього відносини з главою держави. Натомість колишній бізнес-партнер Зеленського відповів, що два роки не зідзвонювався з Зеленським – той, своєю чергою, нібито не бере слухавку.

«Він з іншими людьми зараз працює. Зі мною він не спілкується, не телефонує. Мої дзвінки туди залишаються без відповіді. Тому ніяких відносин немає», – сказав Шефір.

Борис Шефір аргументував це ще й тим, що зараз президент «слухає інших людей і робить трохи не те, що мені подобається».

«Ну, от, ви бачите, я розмовляю російською. Я люблю російську мову, російську культуру... Я не можу дивитися, як руйнують пам’ятники Пушкіну в країні. Для мене це дурість. Якби я був поруч (із Зеленським – «Главком») я сказав би: Давай це діло згортати і давай дружити. Але там зовсім інші установки», – висловився він.

Співзасновник «Кварталу 95»  додав, що «було б прекрасно» знову «подружитися» з Росією.

Взагалі, потрібно дружити з усіма, і з Росією в тому числі. Путін – не вічний, він здохне – і прийдуть нормальні люди. Ну, ми ж усе життя жили разом. Ну, я принаймні. Я все життя прожив в Радянському Союзі. І ми прекрасно уживалися», – зазначив співзасновник «Кварталу».

Нагадаємо, що 30 березня президент Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента України, а також звільнив та увільнив низку своїх радників та уповноважених.

Колишній перший помічник президента України Сергій Шефір заявив, що залишається в команді Володимира Зеленського навіть після звільнення.

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Теги: Борис Шефір Володимир Зеленський росія культура мова

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